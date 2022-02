Fabio Rovazzi insieme a Tom Holland dopo il Festival di Sanremo: la foto a Roma con il celebre attore

Gossip

Fabio Rovazzi si concede un pranzo a Roma dopo l’avventura navale al Festival di Sanremo e la compagnia è davvero eccellente. Lo youtuber si trova infatti insieme all’attore di fama mondiale Tom Holland, nuovo Spider-Man, come testimonia la foto pubblicata su Instagram con tanto di vista sul Colosseo. Rovazzi ha concluso la sua partecipazione alla kermesse sanremese pochi giorni fa, dove ha passato la settimana con Orietta Berti, compagna di questa avventura in crociera.

Fabio Rovazzi, su Instagram la foto con Tom Holland dopo Sanremo

Il cantante su Instagram pubblica una foto che fa ingelosire tutti i fan di Spider-Man, dato che lo immortala insieme a Tom Holland, nuovo volto del lancia-ragnatele.

Rovazzi avrebbe pranzato con l’attore in un ristorante con vista Colosseo, e commenta la foto ironico: “La prossima volta carbonara bro“. Holland si trova nella capitale per presenziare alla promozione del suo ultimo film, Uncharted.

Rovazzi ha colto al volo l’occasione, come dimostra un suo commento sotto una foto di Holland pubblicata su Instagram: “Bro, caffettino?“, chiede il cantante. Non sappiamo bene come i due si siano conosciuti, ma è noto che durante le sue scorribande a Los Angeles, Rovazzi abbia incontrato anche Robert Downey Jr, Iron Man, agli Universal Studios, che ha poi intervistato.

Fabio Rovazzi: da Orietta Berti a Tom Holland

Il cantante è finalmente sceso dalla nave da crociera che lo ha ospitato durante Sanremo, dove ha condotto insieme a Orietta Berti una sussidiaria navale del Festival. Per il 28enne questa edizione è stata ricca di emozioni, come spiega lui stesso durante l’ultima serata, in cui ha raccontato il momento di chiusura che stava vivendo anche a causa della pandemia.

Sicuramente Sanremo lo ha molto aiutato a superare il periodo, segnato anche dalla morte dei nonni.

“Passare una settimana con la donna più dolce del pianeta in mezzo al mare su una nave fantastica, duettare con lei, ritrovarmi all’Ariston per la seconda volta e sentire lo stomaco che implode“, scrive su Instagram, “Sentire mia mamma felice. Tornare a vivere“. Sicuramente Rovazzi ha ripreso in pieno la quotidianità e ha iniziato col botto, come dimostra il pranzo con Tom Holland.