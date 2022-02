Lulù Selassié contro Alessandro Basciano al Grande Fratello Vip: la concorrente va su tutte le furie

Grande Fratello

Acceso battibecco tra Lulù Selassié e Alessandro Basciano al GF Vip, con la Princess che non accetta le parole del coinquilino e sbotta contro di lui: "Non posso accettare questa cosa".

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono recentemente finiti nel mirino delle critiche per i loro continui litigi nella Casa del Grande Fratello Vip. Il ragazzo, in particolare, non gradirebbe il fatto di venire sempre attaccato in puntata, paragonando le loro scaramucce a quelle avute tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo agli albori della loro love story. Ma il paragone manda la Princess su tutte le furie.

Alessandro Basciano stufo delle critiche per la sua storia con Sophie Codegoni

Attimi di tensione nella Casa del Grande Fratello Vip, con Lulù Selassié che ha avuto un breve ma duro scontro con Alessandro Basciano.

L’ex corteggiatore di Uomini e donne sta vivendo nel loft di Cinecittà una storia d’amore con la coinquilina Sophie Codegoni. Una relazione che, seppur minata da costanti giornalieri battibecchi, sembra reggere all’urto delle incomprensioni. Tuttavia le loro scaramucce d’amore non passano inosservate e spesso diventano oggetto di dibattito in Casa, con molti coinquilini che sarebbero stufi di questi litigi tra i due.

Alessandro Basciano, in particolare, sarebbe stanco dei continui attacchi sulla sua storia con Sophie Codegoni, spesso avvenuti anche in puntata. E paragona tali litigi a quelli che Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo hanno spesso avuto in Casa, all’inizio della loro love story.

Tuttavia tale paragone non è andato giù alla Princess, che in quel momento stava parlando proprio di lui assieme a Nathaly Caldonazzo.

Alessandro Basciano paragona i litigi con Sophie a Lulù e Manuel: la Princess sbotta

“Non dire che anche io e Manuel litighiamo perché lo abbiamo fatto solo due volte” il commento di Lulù Selassié che ha aperto le danze per un breve battibecco con Basciano.

La Princess, in particolare, ritiene che tale paragone con la sua storia con Manuel sia piuttosto azzardato e decisamente fuori luogo: “Non posso accettare questa cosa, per giustificare le vostre discussioni non potete attaccarvi a me e Manuel“.

Il battibecco si è chiuso lì e, complice l’alterazione e il nervoso, i due coinquilini hanno preferito non andare avanti con la discussione.

Tuttavia le tensioni nella Casa restano all’ordine del giorno, con la situazione che rischia di degenerare ogni volta che i coinquilini battibeccano anche solo per inezie.