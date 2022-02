Matteo Ranieri si sbilancia su Denise Mingiano: “Voglio che stai qua punto”, commento puntata 9 febbraio

Uomini e Donne

Nella puntata del 9 febbraio di Uomini e Donne sono stati chiamati al centro dello studio sia Nadia Marsala, che Matteo Ranieri. La Dama ha raccontato il suo improvviso trasporto per Massimiliano, con tanto di bacio ed esclusiva.

Matteo Ranieri, invece, è riuscito a riappacificarsi con entrambe le corteggiatrici, sbilanciandosi su Denise Mingiano.

Nadia Marsala cambia completamente idea su Massimiliano a Uomini e Donne

Che Gemma Galgani ci prenda in giro da più di un decennio l’abbiamo pure accettato, ma che anche una nuova arrivata, come Nadia Marsala, decida di fare lo stesso percorso della Dama torinese è davvero troppo.

Nadia Marsala, nella scorsa puntata, ha dimostrato chiaramente di non tenere a Massimiliano, invitandolo perfino a guardarsi intorno e, oggi, è improvvisamente innamorata? Saranno state le critiche generali ricevute nella scorsa puntata? Tra cui anche una frecciatina di Maria De Filippi?

Veramente deludente e destabilizzante, come sottolineato da Gianni Sperti: “La cosa che mi spaventa Nadia è che da una settimana all’altra… Parli di lui come l’uomo della tua vita“. Nadia Marsala ma chi ti crede?

Matteo Ranieri prova a dare un colpo al cerchio e uno alla botte a Uomini e Donne

Dopo infinite perdite di tempo, poco interessanti, come il racconto del vaccino di Pinuccia, finalmente, nella ultime battute della puntata del 9 febbraio di Uomini e Donne, è tornato protagonista Matteo Ranieri.

Il tronista e la corteggiatrice Federica Aversano sembrano aver trovato una quadra, anche sulla questione centrale del bambino: “Il bimbo ce l’ha un papà… Devi star sereno anche tu su questo“.

Ma la quiete potrebbe durare davvero poco. Infatti, dopo il confronto tra il tronista e Denise Mingiano, la corteggiatrice sembrava pronta a sfoderare nuovamente le armi.

Si, perché, Matteo Ranieri, anche se sembra molto più preso da Federica Aversano, ha fatto di tutto nella puntata del 9 febbraio per far credere al pubblico che il suo trasporto per Denise Mingiano sia ugualmente forte: “Se non avessi fatto la cazzata in puntata ti avrei baciato… Son proiettato verso due persone, non solo verso uno… Voglio che stai qua punto“.

Denise Mingiano, però, non sembra esserci cascata per niente: “Ormai è partito l’ormone qua… Implorare quasi, a cercare sto bacio… Perché non succede con me?… Valuto“. Il loop del tronista che prova ad aggiustare le cose con una corteggiatrice e poi con l’altra è partito.

Chi arriverà delusa già alla prossima puntata?