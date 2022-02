Stefania Orlando attacca Lorenzo Amoruso dopo il post social su Manila Nazzaro: “Cosa non ci si inventa…”

Grande Fratello

Il post social con cui Lorenzo Amoruso ha di fatto aperto la crisi con la fidanzata Manila Nazzaro non è passato inosservato. Una presa di posizione netta che, tuttavia, ha attirato su di sé numerose critiche anche dagli esponenti dello spettacolo. A cominciare da una ex gieffina d’eccezione, Stefania Orlando, che su Instagram ha pubblicato un duro attacco contro l’ex calciatore accusato di cercare attenzioni.

Lorenzo Amoruso si distacca da Manila Nazzaro con un messaggio social

Mentre lunedì sera andava in onda la puntata del Grande Fratello Vip, sui social esplodeva il caso attorno a un post sibillino condiviso da Lorenzo Amoruso.

Attraverso una misteriosa Instagram story, il compagno di Manila Nazzaro ha infatti deciso di prendere le distanze da lei con una frase che ha lasciato di stucco tutti gli utenti. “Mi sono innamorato di una donna forte, risolta e decisa che non accettava soprusi… oggi non la riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliato… mi prendo il mio tempo per riflettere“: questo il messaggio dell’ex calciatore che di fatto ha aperto la crisi con la sua compagna ora impegnata nell’avventura a Cinecittà.

Il suo messaggio ha fatto il giro del web ed è arrivato anche ad un’opinionista tv, attenta osservatrice dei reality nonché lei stessa protagonista della scorsa edizione del GF Vip: Stefania Orlando.

Stefania Orlando attacca Lorenzo Amoruso: “Alex Belli insegna!“

L’ex gieffina ha voluto prendere parola su quanto accaduto, condividendo su una Instagram story il messaggio di Lorenzo Amoruso e attaccandolo senza mezzi termini: “Cosa non ci si inventa pur di avere addosso un occhio di bue o per cercare di creare interesse nel pubblico e un po’ di empatia per la tua donna!!

Alex Belli insegna!“. La showgirl ha di fatto accusato l’ex calciatore di cercare interesse e di aver montato il caso appositamente per attrarre l’attenzione su di sé.

E non si è risparmiata neppure quando l’ha paragonato ad Alex Belli, ex concorrente di questa edizione al centro delle polemiche per il triangolo amoroso con Delia Duran e Soleil Sorge. Il messaggio di Lorenzo Amoruso è destinato ancora a far discutere e chissà se nella prossima puntata la sua Manila Nazzaro ne verrà a conoscenza.