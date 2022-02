Cantautore scomparso nel sassarese: ore di tremenda angoscia per Gavinuccio Canu, l’appello degli amici

Scomparsi

Gavinuccio Canu, cantautore 56enne, è stato avvistato per l'ultima volta due giorni fa in località Piandanna, dove ora si stanno concentrando le ricerche.

Sono ore di ansia e angoscia per i familiari e i conoscenti di Gavinuccio Canu, cantautore originario del sassarese che negli ultimi giorni è scomparso nel nulla senza lasciare quasi tracce.

Gli amici dell’artista hanno fatto un appello televisivo a Chi l’ha visto? Rivolgendosi direttamente all’uso e chiedendogli di tornare a casa o contattare i familiari, nel caso l’uomo fosse nelle condizioni di farlo.

Cantautore scomparso, l’ultimo avvistamento in località Piandanna

Gavinuccio Canu ha 56 anni e vive a Rione Li Punti: il cantautore scomparso si sarebbe allontanato da casa sua nella mattinata dell’8 febbraio e sarebbe stato visto per l’ultima volta in località Piandanna, in provincia di Sassari.

Il telefono cellulare dell’uomo sarebbe stato trovato nella sua abitazione: a denunciare la scomparsa sarebbe stato l’anziano padre dell’uomo, che non riuscendo a contattare il figlio avrebbe allertato le forze dell’ordine. Nella giornata di martedì pare che l’uomo dovesse recarsi ad una visita medica perché aveva un problema alla voce che si era manifestato nell’ultimo periodo. Canu è un cantautore molto apprezzato a livello regionale ma si è fatto conoscere in tutta Italia, soprattutto con il gruppo musicale Atro.

Gavinuccio Canu, l’appello degli amici per farlo tornare a casa

Per ora parrebbe verosimile l’ipotesi di un allontanamento volontario, benché non si escluda nessuna opzione. Due amici dell’uomo, Sara Pirisino e Giovanni Salis, sono intervenuti durante la trasmissione Chi l’ha visto? Per fare un appello diretto al cantautore, chiedendogli, qualora potesse farlo, di contattare immediatamente la famiglia ed alleviare l’angoscia di chi lo attende a casa.

in un appello su Facebook fatto proprio dagli amici compaiono anche due numeri di telefono da contattare qualora qualcuno avesse informazioni fondamentali per le indagini: “Chiunque abbia notizie o lo avesse visto è pregato di contattare 3498195229 388 104 5409 – 3421076033 – 3405761478”.

Al momento della scomparsa Gavinuccio Canu indossava un giubbotto di pelle, una sciarpa rossa e portava con sé probabilmente un borsello nero. Non ha un mezzo per spostarsi, per cui non è chiaro come si sia allontanato. Per ora le ricerche si stanno concentrando soprattutto nella zona dell’ultimo avvistamento, ovvero località Piandanna.