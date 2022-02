Caterina Caselli – Una vita, 100 vite: quando inizia il docufilm sulla vita della cantante in onda oggi su Rai3

Programmi TV

La scelta di Rai3 per la prima serata di giovedì 10 febbraio 2022 è un docufilm che racconta la storia della straordinaria cantante. Nella pellicola Caterina Caselli – Una vita, 100 vite il racconto dell’artista prende forma in una lunga serie di ricordi attraverso le tappe fondamentali che hanno scandito le sue tante vita e la sua grande carriera. Il film racconta la Caselli in prima persona, con la sua stessa partecipazione a guidare il viaggio degli spettatori dall’infanzia agli esordi folgoranti nel mondo della musica e la sua affermazione come mosca bianca nel panorama italiano, unica nel suo genere.

La trama e le curiosità della pellicola in onda sul terzo canale dalle ore 21:20.

Caterina Caselli – Una vita, 100 vite: le curiosità del docufilm

Caterina Caselli – Una vita, cento vite è un film di genere documentario pubblicato nel 2021 e diretto da Renato De Maria. La protagonista del progetto è ovviamente la stessa Caterina Caselli, che scandisce il racconto insieme ad amici e colleghi come Francesco Guccini e Paolo Conte ed anche il produttore iconico della musica anni ’70 e ’80 Giorgio Moroder.

Caterina Caselli – Una vita, 100 vite: quello che vedremo su Rai3

Il passato, il presente ed il futuro di Caterina Caselli sono raccontati dalla stessa artista in questo intenso ed apprezzato docufilm.

La sua vita, anzi le sue tante vite, vengono scandite dalle parole della cantante e di alcuni testimoni che hanno condiviso con lei le tappe fondamentali della sua gloriosa carriera.

Dall’infanzia povera nella quale già scriveva delle simpatiche filastrocche, fino agli esordi folgoranti nel mondo della musica a partire dal magico 1966 quando spopolò con la hit senza tempo Nessuno mi può giudicare, portata al trionfo al Festivalbar con il suo iconico Casco d’oro. Ed ancora l’amore e le scelte dolorose che l’hanno allontanata dal jet set nonostante la grande influenza che continuava ad esercitare.