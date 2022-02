Doc 2, terza puntata: Virginia Bocelli, figlia di Andrea Bocelli e Veronica Berti, debutta in televisione

Serie TV - Fiction

Nella terza puntata di DOC – Nelle tue mani 2 andata in onda il 27 gennaio 2022, Virginia Bocelli, figlia di Andrea Bocelli e Veronica Berti, ha interpretato la figlia della protagonista dell’episodio.

I successi della piccola Virginia Bocelli

Virginia Bocelli è nata il 21 marzo del 2012, dal secondo matrimonio del tenore.

Quello in DOC2 è stato il primo ruolo in televisione per Virginia. La mamma, Veronica Berti, ha ricordato questo traguardo con un post Instagram dal quale si evince l’entusiasmo con cui la bambina abbia partecipato a questa esperienza.

In passato, Virginia aveva partecipato al video di Ave Maria, a fianco del padre, e si era esibita più volte con lui sulle note di Hallelujah.

I due hanno intonato la canzone durante un concerto molto suggestivo nel deserto in Arabia Saudita, al Teatro Regio di Parma e alla Casa Bianca in presenza di Jill e Joe Biden.

Virginia pare anche essere un’ottima pianista: su YouTube la si vede accompagnare il padre in Ich liebe dich di Beethoven in un video di qualche anno fa. Inoltre, pratica ginnastica ritmica.

Secondo quanto riportato sulla pagina a lei dedicata sul sito ufficiale di Andrea Bocelli, Virginia ha più confidenza con la lingua inglese che con quella italiana.

Sul sito si legge anche “Ai primi tempi, cercavo di parlarle in inglese, quando era di fronte ad altre persone, all’estero. Lei però mi rispondeva in italiano e allora le domandavo il perché.

E lei: ‘Babbo, perché tu l’inglese non lo capisci!’.”

I fratelli di Virginia Bocelli

Virginia ha due fratellastri, Amos (1995) e Matteo (1997) Bocelli, i figli che il tenore ha avuto dalla prima moglie, Enrica Cenzatti.

Il primogenito è laureato in Ingegneria aerospaziale, mentre il secondogenito ha seguito le orme del padre ed è cantante.

Andrea e Matteo Bocelli si sono esibiti più volte insieme; in particolare si ricorda l’esibizione dei due cantanti sul palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo del 2019.

Matteo ha anche da poco annunciato che sta preparando il suo album di debutto.