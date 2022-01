Doc – Nelle tue mani 2 torna su Rai1 con Luca Argentero: trama e anticipazioni della terza puntata

Serie TV - Fiction

Al Policlinico Ambrosiano continuano ad andare in scena le vicende del Doc più amato della televisione. Luca Argentero sarà il protagonista dei due nuovi episodi in onda su Rai1 e dal titolo di L'attenzione e Il gusto di vivere. Scopri la trama degli episodi.

La rete ammiraglia della televisione pubblica nella prima serata di giovedì 27 gennaio 2022 propone un nuovo appuntamento con Doc – Nelle tue mani 2. La seconda stagione del medical drama torna su Rai1 a partire dalle ore 21:30 circa con le vicissitudini del dottor Andrea Fanti, che ha il volto dell’amatissimo Luca Argentero che sarà in una serata dell’atteso Festival di Sanremo 2022. La storia delle fiction andrà avanti con due nuovi episodi tutti da scoprire e che continueranno a raccontare gli intrighi e le vicende che girano intorno al Policlinico Ambrosiano situato nella finzione a Milano.

La trama e le anticipazioni degli episodi di Doc – Nelle tue mani 2 in onda oggi su Rai1.

Doc – Nelle tue mani 2: la terza puntata in onda giovedì 27 gennaio

Doc – Nelle tue mani 2 torna a fare compagnia al pubblico di Rai1 a distanza di una settimana dallo scorso appuntamento. Giovedì 27 gennaio 2022 sul canale vanno infatti in onda i due nuovi episodi della serie ambientata a Milano e che avranno il titolo di L’attenzione e Il gusto di vivere.

Ritorna protagonista il personaggio interpretato da Luca Argentero con un nuovo appuntamento assolutamente da non perdere che sarà l’ultimo del mese di gennaio prima di andare in pausa per una settimana nel mese di febbraio, quando al suo posto andrà ovviamente in onda una delle serate del Festival di Sanremo 2022.

Doc – Nelle tue mani 2: le anticipazione della trama dei due nuovi epidosi

Nel primo episodio di serata dal titolo di L’attenzione il nostro Doc si trova a dover affrontare una diretta competizione con il nuovo primario che sembra volerlo screditare al punto da farsi amare da tutti. Il Fanti dovrà così recuperare il terreno perduto e si prenderà diversi rischi, che lo porteranno a coinvolgere ed aiutare maggiormente Agnese, ancora alle prese con l’inchiesta in corso che l’ha fatta lasciare l’incarico di direttore sanitario e tornare a fare il semplice medico.

Il secondo episodio di serata dal titolo di Il gusto di vivere ci mostra una sorta di discussione accesa nella quale la protagonista sarà Carolina, finita al centro dell’attenzione di tutti. Andrea Fanti si occuperà del caso di un ragazzo con genitori molto presenti che lo porterà a mettersi in discussione nel suo ruolo di padre. Intanto Gabriel ed Elisa nel seguire il caso di uno chef stellato alquanto aggressivo si confrontano sul loro passato insieme.