Harry Potter: la tua personalità può svelare chi sei tra i professori della scuola di Hogwarts

Harry Potter è diventato indimenticabile per la generazione che è cresciuta con il maghetto più famoso della televisione. Anche se la storia sembra girare intorno al nome del suo protagonista, in realtà la saga è ricchissima di personaggi interessanti diventati a tratti anche iconici. Oltre agli studenti maghi, troviamo anche i professori della scuola di Hogwarts ognuno con le proprie caratteristiche. Scopri quale professore della celebre scuola di Magia e di Stregoneria sei in base alla tua personalità.

Albus Silente: il preside di Hogwarts

È il personaggio più carismatico di tutta la saga di film (e prima ancora di libri).

Silente è l’emblema del mago buono; viene presentato come saggio e benevolo, ma guai a farlo arrabbiare perché diventa terribile. A volte appare anche freddo e distaccato, restio a qualsiasi manifestazione emotiva. Nonostante tutto, però, è il mentore perfetto per Harry e cerca di convincerlo delle sue potenzialità. Silente, tuttavia, porta un terribile fardello sulle sue spalle, conosce molti segreti e sostiene su di sé tutto il peso dell’intero mondo magico. Per sopportare tutto ciò si dota di uno stravagante senso dell’umorismo.

Se anche voi siete molto buoni e saggi, ma allo stesso tempo contrari a qualsiasi manifestazione d’affetto; allora Silente è proprio il professore di Hogwarts che vi rappresenta.

Molto spesso le persone più buone portano un grande peso dentro di sé che mascherano con battute sarcastiche e sorrisi. Sempre molto disponibili e predisposti all’ascolto, è molto difficile farvi arrabbiare. Quando gli altri ci riescono, però, tutta la vostra bontà si trasforma in un attimo in temibile furia.

Minerva McGranitt: il braccio destro di Silente

Minerva McGranitt è la professoressa di Trasfigurazione, disciplina che la rappresenta fin dall’inizio. Nel primo film, infatti, la vediamo sottoforma di gatto per osservare la consegna di Harry Potter ai Dursley essendo lei un animagus. La McGranitt è la vicepreside di Hogwarts, il braccio destro di Silente. Nei primi libri (e film) è anche la maggior referente del simpatico maghetto protagonista e i suoi amici. Molto rigida e di carattere severo, anche lei, come il Preside della Scuola, è poco incline alle tenerezze. È nota per il suo senso dell’umorismo asciutto e per il suo modo di vestire austero che riflette tutte le sue inclinazioni caratteriali. Rivelandosi una maga molto potente, prende posizione combattendo valorosamente contro Voldemort, il nemico numero 1.

Se, come la McGranitt, anche voi siete molto severi con voi stessi e con gli altri e vi abbandonate poco alle tenerezze, allora questo personaggio fa proprio per voi. Nonostante tutto, però, siete anche molto coraggiosi e affrontate valorosamente i problemi quotidiani. Inoltre, è probabile che adottiate un atteggiamento diverso e vi presentiate in modo differente in base alle situazioni. Un po’ come la professoressa di Trasfigurazione della celebre scuola per maghi.

Severus Piton: il nemico-amico

Dai modi molto inquietanti, Piton, a lungo ha rappresentato il professore da temere.

Nonostante questo, però, si rivela, in seguito, il personaggio ambiguo per antonomasia; la sua “cattiveria”, infatti, è tutta una finzione.

Dal carattere severo, asciutto e decisamente molto cinico, Piton tende al favoritismo verso gli studenti Serpeverde, la sua Casa. Al contrario, invece, odia tutti gli studenti Grifondoro, specialmente Harry Potter (interpretato da Daniel Radcliffe). In realtà, però, il suo rapporto con il maghetto che dà il nome alla saga è molto più complesso di così.

Se anche voi siete persone difficili da decifrare a prima vista, Piton è il professore che vi rappresenta.

Molto spesso gli altri si fanno un’idea di voi che non corrisponde alla realtà, ma è dettata dai pregiudizi. Questo anche perché probabilmente siete molto chiusi e avete paura a, o semplicemente non volete, mostrare la vostra vera personalità.

Dolores Umbridge: un confetto rosa un po’ meschino

Se Piton all’apparenza è un cattivo, rivelandosi poi un buono; la professoressa Umbridge è tutto il contrario.

Sotto soffici vestiti rosa, cerchietti e fasce nei capelli, vesti dai fiorami sgargianti e tozzi anelli alle dita, nasconde un animo malvagio e crudele che durante la saga si macchia anche di varie violenze. Severa e spregevole, sadica e corrotta; rappresenta tutto il peggio del potere politico di Hogwarts. Insomma, all’apparenza innocua, ma poi grande fonte di problemi per tutti i personaggi positivi della saga.

Se anche voi amate vestirvi con cardigan, golf e camicie rosa o a fantasia a fiori, ornarvi i capelli con cerchietti, fasce o fiocchetti e le mani con tantissimi anelli; lo stile della professoressa Dolores Umbridge vi rappresenta appieno. Siamo sicuri però che sotto questa apparenza innocua e carina, voi non nascondiate un animo così cattivo come quello di questo personaggio.

Remus Lupin: il professore più amato da tutti gli studenti

È uno dei professori che sono riusciti maggiormente a lasciare un segno nei cuori degli studenti di Hogwarts e anche del pubblico. Remus Lupin è considerato da molti allievi il migliore docente di Difesa contro le Arti Oscure. Insegna come combattere varie creature oscure e notturne (essendo però lui stesso una creatura di questo tipo, un lupo mannaro). Nonostante questa sua natura nascosta, si dimostra sin da subito un insegnante molto capace e comprensivo e per questo anche molto apprezzato.

Se anche voi avete una parte del vostro carattere e della vostra personalità che tenete nascosta agli altri, sicuramente vi riconoscerete nel personaggio di Remus Lupin. Probabilmente, nonostante questo vostro lato nascosto, però, proprio come questo personaggio, siete molto amati e apprezzati dalle persone che vi circondano e riuscite a lasciare un segno all’interno dei loro cuori.