I Cugini di Campagna tornano a interpretare i Maneskin a Il Cantante Mascherato, quando vedremo la band

Negli ultimi mesi I Cugini di Campagna stanno facendo molto parlare di sé. L’amato gruppo musicale, infatti, è stato protagonista di una polemica con i Maneskin, vincitori del Festival di Sanremo del 2021. I Cugini di Campagna hanno accusato i giovani colleghi di copiare alcuni loro outfit storici.

In particolare, la band che ha portato al successo “Anima Mia“, non ha apprezzato l’outfit a stelle e strisce indossato dalla band romana per l’apertura del concerto dei Rolling Stones a Las Vegas. I Cugini di Campagna hanno visto, in diverse occasioni, una somiglianza tra i costumi di scena dei Maneskin e i loro outfit del passato.

Adesso, potrebbero essere i Cugini di Campagna a imitare i Maneskin sul palco de Il Cantante Mascherato, come svelato da Fanpage.

Cugini di Campagna ospiti a Il Cantante Mascherato cantano la hit dei Maneskin

I Cugini di Campagna dovrebbe essere tra gli ospiti della prima puntata della nuova edizione de Il Cantante Mascherato. La band che ha portato al successo “Anima Mia” dovrebbe prendere parte alla serata dedicata ai duetti tra le maschere e altri famosi artisti.

I Cugini di Campagna dovrebbero esibirsi proprio su un brano dei Maneskin. Si tratterebbe di “Zitti e Buoni“, hit con cui la band romana ha vinto il Festival di Sanremo del 2021.

I Cugini di Campagna dovrebbero duettare con la Volpe. Il gruppo musicale ha già cantato la famosa canzone durante lo speciale show di fine anno, “L’anno che verrà“, condotto da Amadeus.

I Cugini di Campagna a Il Cantante Mascherato: gli altri ospiti

La nuova stagione de Il Cantante Mascherato è vicina all’avvio.

Venerdì 11 febbraio, infatti, andrà in onda la prima puntata del music show. Dodici cantanti mascherati gareggeranno a suon di hit, puntando a non fare scoprire la loro identità al pubblico televisivo.

In giuria ci saranno Roberto Facchinetti, Caterina Balivo, Flavio Insinna e, la new entry, Arisa.

Tra gli ospiti sembrano confermati I Cugini di Campagna ma anche altre famose voci italiane, tra cui Marco Masini, Orietta Berti, Morgan, Fausto Leali. Gli ospiti duetteranno con i colleghi, che si nascondono sotto le maschere.