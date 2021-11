I Cugini di Campagna commentano ancora il look dei Maneskin all’EMA: “Potevate venire nel nostro studio”

TV e Spettacolo

I Maneskin copiano i costumi dei Cugini di Campagna nelle loro esibizioni? I cantanti di "Anima Mia" hanno condiviso un altro post in cui accusa i colleghi più giovani.

Il 2021 è stato un anno davvero magico per i Maneskin. Il gruppo romano ha trionfato al Festival di Sanremo con il brano “Zitti e Buoni” e, in seguito, è arrivato anche il primo posto all’Eurovision Song Contest. La band rock si è fatta conoscere in tutto il mondo, arrivando a conquistare un disco di platino negli Stati Uniti con la hit “Beggin‘”.

Sempre negli Stati Uniti d’America e, precisamente, a Las Vegas, i Maneskin hanno recentemente avuto anche l’onore di aprire il concerto dei Rolling Stones. Ma le soddisfazioni non sono finite qui. Il gruppo romano ha anche ricevuto un altro importante premio.

Si tratta del premio degli MTV Ema Awards, nella categoria Best Rock.

Da una settimana a commentare la band rock anche un altro gruppo musicale italiano, che si è soffermato sui costumi dei musicisti. Si tratta dei Cugini di Campagna hanno di nuovo condiviso un post ironico sul look scelto dai Maneskin.

Cugini di Campagna e Maneskin: il post sul look sfoggiato agli EMA

I Cugini di Campagna sono i protagonisti di una bizzarra polemica contro i Maneskin. La band che ha emozionato l’Italia con il singolo “Anima Mia” ha condiviso dei post social sul gruppo rock.

La diatriba è cominciata dopo l’esibizione dei Maneskin a Las Vegas. I Cugini di Campagna hanno notato delle somiglianze tra i loro costumi e quelli del gruppo rock.

Infatti, entrambi i gruppi italiani indossavano dei particolari costumi a Stelle e Strisce, come sottolineato dal post dei cantanti di “Anima Mia“: “I Maneskin si sono esibiti negli USA, prima dei Rolling Stones, IMITANDO, nel vestire, I CUGINI DI CAMPAGNA. BASTA COPIARE I NOSTRI ABITI“.

I Cugini di Campagna hanno accusato i Maneskin, quindi, di avergli copiato il look.

I Cugini di Campagna hanno commento il look dei Maneskin a Las Vegas, ma anche l’esibizione sul palco degli Ema ha attirato l’attenzione del gruppo italiano. I Cugini di Campagna hanno trovato altre somiglianze tra il look di Thomas Raggi e un costume indossato in passato da Nick Luciani.

Anche in questo caso, hanno condiviso una foto con il confronto tra i due artisti: “Cari Maneskin, potevate venire nel nostro studio. Vi avremmo dato i nostri costumi… e avreste risparmiato, di gran lunga, tempo e denaro“.

Nei giorni scorsi, i Cugini di Campagna avevano comunque spiegato che la loro non è una polemica, ma più che altro un gioco.