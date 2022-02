Luc Montagnier è morto, arriva la conferma sulla scomparsa del premio Nobel francese: aveva 89 anni

Cronaca dal Mondo

Sono arrivate conferme sulla morte di Luc Montagnier, icona delle posizioni No Vax e premio Nobel per la medicina nel 2008: si è spento a 89 anni in ospedale.

Sono durati poco più di 24h i dubbi sulla morte di Luc Montagnier, il virologo premio Nobel per la medicina nel 2008 e negli ultimi anni controversa figura vicina alle posizioni No Vax sul Covid-19. La notizia era stata rilanciata da un quotidiano francese ma la sua scomparsa era data solo per presunta: ora è stata ripresa da altre fonti francesi, che confermano la morte di Montagnier.

Confermata la morte di Luc Montagnier: si è spento a 89 anni

A confermare la notizia sulla morte di Luc Montagnier ora è Liberation, uno dei principali quotidiani d’oltralpe: sulla versione online della testata si legge che “Secondo due diverse fonti, una medica, l’altra politica, possiamo confermare che Luc Montagnier è morto martedì, all’età di 89 anni, all’ospedale americano di Neuilly“.

Viene così confermata la notizia data ieri mattina da FranceSoir, l’unico fino a pochi minuti fa a riferirla. Liberation riporta inoltre di aver sentito la dott.ssa Béatrice Milbert, la quale avrebbe dato ulteriore conferma della morte di Montagnier. In ultimo, il municipio del paese francese alle porte di Parigi avrebbe depositato l’atto di morte del controverso medico e biologo francese, morto due giorni fa.

Si spegne quindi una delle figure più divisive del panorama scientifico internazionale: premio Nobel nel 2008, il lavoro e le teorie di Montagnier su AIDS, memoria dell’acqua e vaccini è stato oggetto di discussioni estremamente polarizzanti.

Montagnier è diventato inoltre “paladino” delle posizioni No Vax sul Covid-19 nel corso degli ultimi due anni.

Il mistero sulla morte di Luc Montagnier: i dubbi sono durati oltre un giorno

Fino a pochi minuti fa, come detto, non c’erano certezze sulla morte di Montagnier: FranceSoir aveva riportato la notizia con un tweet e quindi con un articolo sul proprio sito, dando per certa la scomparsa del medico francese.

L’ospedale, tuttavia, non avrebbe dato notizia dell’accaduto per rispettarne la privacy e neppure dai familiari erano arrivate conferme o smentite. Nel frattempo, anche in Italia si è iniziato a tratta con i guanti la notizia: né David Puente né Bufale.net avevano trovato fonti ufficiali sulla morte di Montagnier, salutato però da Byoblu e dal senatore Gianluigi Paragone, vicino al premio Nobel fino alla manifestazione ItalExit dello scorso 15 gennaio.