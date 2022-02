Luca Salatino, incidente hot a Uomini e Donne per il tronista, Maria De Filippi ironizza: “Balli distanziato”

Uomini e Donne

Luca Salatino ha conosciuto in esterna Soraya. La ragazza è piaciuta molto al tronista, protagonista anche di un incidente hot, che ha fatto sorridere tutti in studio.

Luca Salatino ha tenuto banco nella puntata del 10 febbraio di Uomini e Donne. Il tronista, dopo la delusione subita da Eleonora, ha deciso di conoscere una nuova corteggiatrice, Soraya. I due sono stati protagonisti di un’esterna molto fisica, che ha imbarazzato e fatto sorridere tutti. Per il tronista c’è stato anche un incidente hot.

Nel trono over si è acceso uno scontro tra Sara Zilli e Daniela.

Luca Salatino, senza freni, imbarazza a Uomini e Donne

Luca Salatino probabilmente non ci regalerà la storia d’amore emozionante e appassionante, che tutti i telespettatori di Uomini e Donne si aspettano da un tronista.

Ma, di certo, ci proporrà una valanga di momenti trash, ma così trash da diventare divertenti.

Come nella puntata del 10 febbraio, in cui è riuscito a far ridere tutti in studio e a casa. Che il tronista avesse un approccio alle esterne piuttosto fisico ce n’eravamo accorti da tempo. Ma durante l’esterna con Soraya, Luca Salatino ha battuto ogni previsione, rendendo palese la sua attrazione fisica per la corteggiatrice: “Mi attrai fisicamente… Ho un problema… Non mi posso alzare… Meno male che era la prima esterna, pensa la seconda, la terza”.

Maria De Filippi ha dato il suo consiglio al tronista, tra le risate: “Ti consiglio di andare all’aria aperta… Balli, distanziato”.

Gianni Sperti ha ironizzato sull’incidente hot del tronista: “Non abbiamo cuscini in studio”. Ma Luca Salatino, non contento, ha deciso di fare un appello ai costumisti del dating show: “Datemene una mano… Un paio di pantaloni”.

Epico!

Sara Zilli tra Giovanni e Daniela a Uomini e Donne

Tina Cipollari è sempre pronta a dire la sua a Uomini e Donne e, nella puntata del 10 febbraio, l’opinionista è intervenuta nella discussione tra Giovanni e Daniela, attaccando Sara Zilli: “Magra figura… Sara è abituata a fare così”.

Ma la Dama, in realtà, non ha mai particolarmente colpito il pubblico televisivo per i suoi comportamenti, soprattutto quando ha deciso di rincorrere Biagio Di Maro. Adesso, invece, non ci fa ricredere, decidendo di corteggiare Giovanni, che si sta vedendo anche con Daniela. La Dama ha sentenziato: “Dispetti puerili”.