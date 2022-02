Mascherine, come cambiano le regole da domani e quando invece è obbligatorio indossarle

Cronaca Italia

Si allenta l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi aperti, ma occorre tenere presente in quali occasioni questo obbligo persiste. Ecco quali sono le nuove regole.

Da venerdì 11 febbraio cambiano le regole per le mascherine. Cadrà infatti l’obbligo di indossarle all’aperto, ma occorrerà portarle comunque con sé per l’accesso ai luoghi chiusi. Ecco allora come cambieranno le regole e dove sarà ancora obbligatorio mettere le mascherine.

Addio all’obbligo di mascherine all’aperto: cosa cambia dall’11 febbraio

Le nuove regole saranno attive a partire dall’11 febbraio e dovrebbero accompagnarci fino al 31 marzo, quando è prevista la fine dello stato di emergenza. Secondo il Governo, però, l’obbligo di indossare la mascherina in determinate circostanze non dovrebbe dipendere dallo stato di emergenza bensì dalla situazione epidemiologica.

A partire da domani, l’obbligo di proteggersi con mascherine di tipo FFp2 o FFp3 resterà in vigore nei luoghi chiusi o particolarmente affollati, quali mezzi di trasporto, spettacoli all’aperto e al chiuso (in cinema, teatri, locali…), eventi e competizioni sportive. Resta attivo anche il divieto di consumare cibi e bevande al chiuso.

Dov’è obbligatoria la mascherina FFp2: l’autosorveglianza

La mascherina FFp2 è obbligatoria anche per i soggetti sottoposti all’autosorveglianza. Si tratta di una misura prevista per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un soggetto positivo al Covid e rispettano uno dei seguenti requisiti:

Hanno ricevuto la seconda dose di vaccino da meno di 4 mesi;

Sono guariti dall’infezione da Covid da meno di 4 mesi;

Hanno già ricevuto la terza dose di richiamo.

L’autosorveglianza consiste nell’obbligo di proteggersi con una mascherina FFp2 per i 10 giorni successivi all’ultimo contatto con la persona positiva.

Obbligo di mascherina a scuola: quando serve la FFp2

In alcuni casi, la FFp2 resterà obbligatoria anche in ambiente scolastico. Nelle scuole primarie, se si verificano 4 casi di positività nella stessa classe si attiva l’obbligo di mascherina FFp2 per poter continuare la didattica in presenza, fino al 10 giorno dall’ultimo caso accertato di positività al Covid.

Con 5 o più casi, i ragazzi non vaccinati, oppure vaccinati o guariti da più di 4 mesi, dovranno osservare 5 giorni di didattica digitale integrata e munirsi di mascherina FFp2 per il rientro in classe nei successivi 5 giorni.

Gli studenti vaccinati o guariti da meno di 4 mesi potranno seguire le lezioni in presenza proteggendosi in classe con una FFp2 per i 10 giorni successivi.

Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, la mascherina FFp2 va indossata per 10 giorni se c’è 1 caso di positività in classe.

Con 2 o più casi le regole sono simili a quelle delle scuole primarie, con il ricorso alla didattica digitale e alle FFp2 in base allo status vaccinale dei ragazzi.

Chi è esonerato dall’obbligo di mascherina: cosa cambia con le nuove regole

Cambiano dunque le regole relative all’obbligo di mascherina, ma non le categorie di persone che ne sono esonerate:

Bambini fino a 6 anni;

Soggetti che presentano patologie o disabilità che rendono incompatibile l’uso della mascherina;

Persone che necessitano di comunicare con disabili, per esempio non udenti;