Francesco Arca: vita privata, tutti gli amori e i flirt del bell’attore, ex conoscenza di Uomini e Donne

Francesco Arca è uno degli attori di fiction più apprezzati del momento. L’artista toscano è stato protagonista, infatti, di serie televisive di successo come L’Isola di Pietro e Le Tre Rose di Pietro.

Inoltre, Francesco Arca terrà compagnia, presto, nuovamente al pubblico televisivo con la sua interpretazione del personaggio di Cosimo nella fiction Fosca Innocenti. In questa serie televisiva l’attore recita in coppia con Vanessa Incontrada.

Un carriera di successo che è partita da lontano. Infatti, le prime apparizioni dell’artista in televisione sono state in alcuni programmi ideati da Maria De Filippi.

A Uomini e Donne, l’attore ha conosciuto Carla Velli, con cui ha avuto un flirt. Adesso Francesca Arca è padre di due bambini e compagno di Irene Capuano.

Francesco Arca: gli esordi a Uomini e Donne e il presunto flirt con Anna Safroncik

La prima apparizione televisiva di Francesco Arca risale al 2004 e al programma Volere o Volare di Maria De Filippi. Subito, dopo, l’attore inizia la sua esperienza da tronista di Uomini e Donne. L’attore dimostra subito il suo interesse per la corteggiatrice Carla Velli. Una ragazza molto estroversa e con profondi occhi azzurri, che, però, abbandona il programma televisivo, interrompendo momentaneamente la conoscenza con l’attore.

Quando il periodo sul trono di Francesco Arca sta per volgere al termine, Carla Velli torna nello studio televisivo e i due decidono di fare coppia fissa. Una relazione che appassionato molto il pubblico del famoso dating show.

Dopo questa relazione amorosa, Francesco Arca fa coppia fissa con la bellissima Jennipher Rodriguez. L’attore conosce la showgirl venezuelana, di nuovo, all’interno di un programma televisivo nel 2006. Infatti, quando è scoccata la scintilla, entrambi erano concorrenti del reality show La Fattoria.

Nasce sul set della fiction Le Tre Rose di Eva, invece, il flirt con Anna Safroncik, bellissima attrice protagonista della serie televisiva. I due vengono paparazzati insieme con insistenza nel 2011, ma Anna Safroncik ha sempre parlato di una profonda amicizia.

Francesco Arca: l’amore con Laura Chiatti e Irene Capuano

Francesco Arca, a parte i flirt con alcune delle donne più belle dello star system italiano, ha avuto anche una lunga relazione con Laura Chiatti. I due sono stati insieme per tre anni, fino al 2010, ma il loro rapporto continua ancora oggi. Infatti, Laura Chiatti e Francesco Arca sono molto amici e si frequentano anche con i rispettivi compagni e figli.

All’epoca del loro fidanzamento i due avevano pensato anche al matrimonio, ma poi il sentimento si è spento e Laura Chiatti ha deciso di chiudere la relazione.

Francesco Arca, oggi, fa coppia fissa con Irene Capuano, anche lei ex protagonista di Uomini e Donne. I due hanno avuto un periodo di crisi in passato, ma dal 2013 non si sono più lasciati. Da questo grande amore sono nati Maria Sole Brando Maria.