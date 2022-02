Grande Fratello Vip 6 non va in onda venerdì 11 febbraio 2022: il perché della scelta di Canale 5

Grande Fratello

Il Grande Fratello Vip6 non va in onda nella prima serata di venerdì 11 febbraio 2022. Salta nuovamente il doppio appuntamento con la trasmissione ma i fan non devono temere. Ecco cosa c'è dietro la decisione della Mediaset e come cambia la programmazione del reality.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini si prende nuovamente un giorno di pausa. Da quando il programma è tornato in onda fopo le festività natalizie si sta muovendo a rilento tra la programmazione di Canale5 ed il suo doppio appuntamento settimanale è spesso saltato vuoi per motivo o vuoi per un altro. La pausa della settimana scorsa scorsa, a causa della concomitanza di una delle spumeggianti serate del Festival di Sanremo 2022, verrà bissata anche questo fine settimana ma la concorrenza questa volta non c’entra nulla. La decisione di far balzare nuovamente l’appuntamento con il reality è stata presa direttamente dalla Mediaset, vogliosa di variegare ancor di più la sua offerta.

E così i fan dei vipponi dovranno pazientare ancora un po’ prima di rivedere nuovamente le gesta dei loro beniamini. Scopri cosa succede alla programmazione del Grande Fratello Vip 6.

Grande Fratello Vip6 oggi non va in onda: al suo posto la nuova fiction

Il Grande Fratello Vip 6 non va in onda nemmeno questo venerdì per via di un nuovo stop imposto dalle scelte di programmazione di Canale 5. Il reality più seguito della televisione si prende nuovamente un turno di stop a causa della scelta di Mediaset di dare il via alla sua nuova fiction dal titolo di Fosca Innocenti, dove nel ruolo della protagonista figura Vanessa Incontrada.

La fiction prende il via proprio venerdì 11 febbraio 2022, togliendo di fatto lo slot a disposizione di Alfonso Signorini e dei suoi Vipponi. I fan della trasmissione dovranno dunque pazientare fino a lunedì prossimo prima di rivedere la diretta su Canale5 con i loro beniamini.

La programmazione del Grande Fratello Vip 6

Lo stop imposto questa serata però non è niente altro che il preambolo della nuova programmazione del reality show, che si prepara a sconvolgere le abitudini dei suoi fan.

Con l’arrivo di Fosca Innocenti il reality cambierà la collocazione del suo doppio appuntamento prendendo posto nel palinsesto di Canale5 nelle prime serate di lunedì e giovedì.

Nulla da temere per i fan della trasmissione che settimana prossima si potranno godere ben due puntate che andranno in onda lunedì 14 febbraio e giovedì 17 febbraio.