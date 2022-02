Uomini e Donne anticipazioni 11 febbraio: Gemma Galgani conosce Pierluigi, la reazione di Tina Cipollari

Uomini e Donne

Gemma Galgani ha provato ad approcciare, recentemente, con dei nuovi Cavalieri a Uomini e Donne, ottenendo, però, per due volte, un rifiuto. In primis, la Dama torinese ha provato a conoscere Massimiliano, per cui si è esibita anche in un bello sexy. Ma il Cavaliere ha preferito uscire con Nadia, provocando, addirittura, un pianto disperato della Dama torinese.

Dopo quest’episodio spiacevole. fortemente attaccato da Tina Cipollari, Gemma Galgani ha provato a instaurare una conoscenza con il Cavaliere Franco. Anche in questo caso, però, la Dama torinese ha ricevuto un due di picche dal protagonista del parterre del dating show.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni della puntata dell’11 febbraio, verrà raccontata la nuova conoscenza di Gemma Galgani con Pierluigi, come riportato da Il Vicolo delle News.

Uomini e Donne anticipazioni 11 febbraio: Gemma Galgani e Pierluigi

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata dell’11 febbraio tornerà protagonista Gemma Galgani. La Dama torinese verrà chiamata al centro dello studio per raccontare la sua nuova conoscenza.

Nella scorsa puntata, infatti, un nuovo Cavaliere è arrivato nello studio del dating show per conoscere Gemma Galgani.

Si tratta di Pierluigi, che ha subito catturato il favore di Tina Cipollari. L’opinionista, infatti, non attaccherà la nuova coppia.

Uomini e Donne anticipazioni 11 febbraio: Ida Platano e Alessandro

Periodo positivo per Ida Platano, dopo le delusioni dell’ultimo anno.

La Dama, infatti, è stata lasciata da Marcello Messina nei primi mesi della stagione 2021/2022 del dating show e, in seguito, ha vissuto una forte delusione con Diego Tavani.

Vari momenti infelici, che avevano portato la Dama anche a ripensare a Riccardo Guarnieri e a piangere per il Cavaliere. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata dell’11 febbraio, Ida Platano, invece, racconterà il periodo felice che sta vivendo con Alessandro, conosciuto qualche settimana fa nel dating show.