Alex Belli accusato duramente dall’ex moglie Katarina Raniakova: la rivelazione sul presunto tradimento

Gossip

Fra i temi principali della sesta edizione del Grande Fratello Vip c’è senza dubbio la vicenda che vede come protagonisti Alex Belli, la moglie Delia Duran e l’ormai ex coinquilina Soleil Sorge. Oltre a loro tre però, in queste settimane, sono emersi i nomi di altre donne che hanno vissuto delle relazioni con l’attore. Fra queste c’è anche la sua ex moglie Katarina Raniakova, che proprio in queste ore è tornata a parlare del loro rapporto, lanciando pesanti accuse nei suoi confronti.

Katarina Raniakova accusa Alex Belli: “Ci fa passare per matte”

Ieri, il salotto di Pomeriggio Cinque ha avuto come ospiti Stella, assistente di Alex Belli e Katarina Raniakova, la sua ex moglie.

Quest’ultima non era presente in studio, ma si è collegata con Barbara d’Urso e con il suo pubblico da altrove. La modella ha dichiarato che l’attore l’avrebbe tradita e ha motivato la sua tesi, ricostruendo nei dettagli ciò che sarebbe avvenuto. Katarina ha dichiarato che l’allora ex collaboratrice domestica, che lavorava per lei e Belli, avrebbe trovato quest’ultimo solo in casa con Stella, in una situazione “imbarazzante”. Dopo quest’episodio, la donna non avrebbe più voluto fare ritorno nella loro abitazione.

“Lui, quando parla di tradimento, dice che è tutta immaginazione, che non ha mai tradito. Ci fa passare per matte” ha esordito Katarina. “La ragazza che mi aiutava nelle pulizie ha trovato Stella con Alex a casa, in una situazione imbarazzante, così imbarazzante tanto da non voler più tornare” ha poi aggiunto. La Raniakova ha quindi voluto mostrare un messaggio, che avrebbe ricevuto da parte della collaboratrice domestica. “Ciao Kate, la signora che è stata a Pomeriggio 5 si chiama Stella ed è esattamente quella che avevo visto a casa vostra” le avrebbe scritto la ragazza.

Alex Belli, Delia Duran e il nuovo amore: lo scoop di Giacomo Urtis

Nella giornata di ieri, anche Giacomo Urtis ha preso parte alla trasmissione di Barbara d’Urso, aggiungendo nuovi dettagli sulla burrascosa relazione fra Alex e Delia e non solo.

“Delia al compleanno di Alex ha regalato un rapporto a tre, un’amica di Delia che non è Stella” ha dichiarato il chirurgo delle star. Urtis ha poi aggiunto di essere a conoscenza di una possibile nuova fiamma per l’attore: “Un’amica che era a Sanremo mi ha detto di aver visto Alex con una donna bruna”.