Alex Belli, l’ex moglie Katarina: “Diceva che eravamo d’accordo, sono scoppiata in lacrime”. Il retroscena

Nuovi retroscena su Alex Belli, il concorrente del GF Vip squalificato per aver abbracciato la moglie Delia Duran durante un acceso scontro scaturito dalla sua storia nella Casa con Soleil Sorge. L’attore si è più volte giustificato dicendo che fosse una questione di affinità e amicizia, che con la moglie ci fosse una storia aperta e proprio su questa questione si è espressa l’ex moglie di Belli, Katarina Raniakova.

Katarina Raniakova smentisce Alex Belli e svela i retroscena della separazione

Ogni ora che passa, la vicenda del triangolo formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge assume sempre più i contorni di una puntata di Centrovetrine.

L’affaire ha attirato gli occhi del mondo del gossip e ora si aggiunge anche la voce dell’ex moglie dell’attore, la modella slovacca con cui è stato sposato dal 2013 al 2017. A Casa Chi, Katarina Raniakova smentisce Alex Belli e alcune sue dichiarazioni su cosa lo avrebbe portato a comportarsi in quel modo nella Casa. La donna ha confermato di aver sentito le voci su una loro relazione aperta, ma specifica: “Con me non c’era questo accordo, io gli sono stata sempre fedele“.

Poi, ha continuato svelando un doloroso retroscena: “Quando eravamo in tribunale per la separazione, il suo avvocato ha raccontato che noi due avevamo una storia aperta, per smarcarlo dalle mie accuse di tradimento“. Una strategia, quindi: “Diceva che noi eravamo d’accordo, io sono scoppiata in lacrime“.

L’ex moglie di Alex Belli: “Non è un uomo corretto”

La donna poi ha proseguito, dichiarando a Gabriele Parpiglia: “Lui non è un uomo corretto, vorrebbe avere una moglie, una situazione familiare comoda, ma anche tutto il resto al di fuori“.

Da qui, l’ex moglie di Belli ha lanciato un durissimo giudizio: “Probabilmente non soffrirà mai per nessuno, perché non tiene a nessuno se non a se stesso“. Tuttavia “negli ultimi giorni l’ho visto sofferente e confuso perché aveva perso l’appoggio di Soleil: è come un bambino, non sa stare da solo“.

Lite tra Alex Belli e Delia Duran sul treno: le immagini

La vicenda è intricata: Belli ha avuto una tresca con Soleil nella Casa, Delia ha fatto recapitare foto di baci bollenti definiti però falsi dal marito.

A quel punto anche i rapporti con Soleil si sono freddati e lei gli ha dato un “bacio finto”.

Quindi, il confronto e la squalifica al GF Vip ma la vicenda non si è conclusa una volta spenti i riflettori. Sembra infatti che ci sia stata una lite tra Alex Belli e Delia Duran sul treno con tanto di fede sbattuta sul tavolino.

Secondo quanto riportato dalle fonti, Delia, apparentemente furiosa, avrebbe urlato ad Alex la frase: “Non me ne frega un ca**o, tre mesi di questa stro*ata”. Prima di uscire dalla casa, inoltre, la moglie dell’attore gli ha detto un’altra frase abbastanza forte: “Quella cosa che hai fatto sotto le coperte l’hanno vista tutti. Hai tr*****o figlio di pu****a“.

E la vicenda non pare finita qui.