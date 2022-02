Barù accusa Manila Nazzaro al Grande Fratello: “Per me è razzista”, scoppia la polemica per l’imitazione

Grande Fratello

Scoppia una nuovo possibile caso di razzismo nella casa del Grande Fratello Vip, quest’anno particolarmente soggetto a questo tipo di discussioni e polemiche. Questa volta è Barù ad accusare Manila Nazzaro, tutto per colpa di un’imitazione giudicata appunto offensiva dal nipote di Costantino della Gherardesca. L’ex Miss Italia ha provato a giustificarsi, ma stando ad alcuni commenti sul web la toppa è peggiore del buco.

Manila Nazzaro imita una massaggiatrice cinese: Barù la accusa di razzismo

Nuova grana per Alfonso Signorini, che probabilmente però dismetterà di nuovo l’intera faccenda con una scrollata di spalle: questa edizione del Grande Fratello Vip è stata infatti costellata di accuse e polemiche per frasi ritenute razziste, ma il conduttore le ha sempre liquidate velocemente, appellandosi alla sua scelta di non cedere al “politicamente corretto” a tutti i costi.

Finirà forse così anche il caso Manila Nazzaro, accusata di razzismo da Barù.

La concorrente, che fuori dalla Casa dovrà fare i conti con la pausa che si è preso il compagno Lorenzo Amoruso, avrebbe imitato in maniera offensiva la parlata cinese mentre stava facendo un massaggio a Davide Silvestri. La battuta mette chiaramente in associazione cinesi e massaggi, un luogo comune con riscontri nel reale ma non per questo stereotipabile.

Barù se ne è subito lamentato: “Per me è razzista. Io mi dissocio totalmente da quella roba lì, ma veramente. Per me quella roba lì è molto più grave di qualsiasi battuta“.

Barù che spiega a Manila cos’è l’appropriazione culturale ma tanto lei ha tanti amici cinesi 🥶 #jeru pic.twitter.com/hKv3TAvlHL — 𝒩𝒾𝒸𝑜𝓁𝑒 (@trovarsi) January 30, 2022

Barù accusa Manila Nazzaro di razzismo, lei: “Ho tanti amici cinesi“

Di fronte allo stupore della gieffina, Barù continua: “Tu stai facendo il verso di come parla un immigrato cinese in Italia, che magari si è fatto il mazzo per arrivare qui“. E aggiunge ancora: “Sei offensiva e magari un cinese lo vede così“. Manila Nazzaro, dal canto suo, nega tutto e prova a giustificarsi dicendo: “La cultura orientale nei massaggi è la numero uno” e poi ancora “Ho tantissimi amici cinesi a Roma“.

Una frase, quest’ultima, contestata anche in rete perché non metterebbe automaticamente al riparo da atteggiamenti anche solo ingenuamente razzisti.

La Nazzaro ha citato i suoi amici cinesi per dire che è vero che la parlata è quella che stava imitando, poi aggiunge: “È come gli americani che arrivano dagli Stati Uniti e anche a loro resta un accetto specifico. Ad esempio la mia amica Justine Mattera – ma specifica – Mica prendo in giro gli americani che sono in Italia”.

Tra i commenti che stanno circolando di più su twitter, quello di un utente che sostiene: “Manila Nazzaro donna bianca che afferma che ‘imitare la parlata cinese è una cosa simpatica, ho tanti amici cinesi’ ma si presuppone che non spetti a te dire cosa o non può essere offensivo per un’altra cultura“. Per il GF Vip, l’ennesimo caso che magari farà bene allo share di serata ma meno agli occhi del pubblico.