Gabriele Greco, chi è il marito di Noemi. La cantante oggi ospite a Verissimo dopo Sanremo

Noemi sta vivendo un momento magnifico, la cantante è reduce da un’incredibile esperienza al Festival di Sanremo dove, insieme ad Emma, è stata incoronata come più elegante, grazie alla bellezza degli abiti sfoggiati ad ogni performance.

Noemi è sposata con Gabriele Greco, un amore il loro nato grazie alla grandissima passione per la musica che li unisce.

Gabriele Greco, chi è il marito di Noemi

Classe 1984, Gabriele Greco è un bassista, controbassista, pianista, tastierista e insegnante di musica. Fa parte della band di Noemi, della quale è il marito. La passione per la musica Gabriele Greco la coltiva fin da bambino, iniziando a studiare pianoforte all’età di 10 anni e poi diplomandosi in solfeggio al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, mentre a 16 anni l’artista ha iniziato a studiare il basso elettrico.

Non solo musica, nella vita di Gabriele Greco ci sono anche gli studi in scienze politiche, mentre continua la sua esperienza musicale facendo per due anni parte della band Mambo 24. ancora ha suonato con The Soul Jazz Impact Trio, dell’Oliviero, il Pozzovio Quartet e il Fatimah Provillon Quartet. Gabriele Greco ha girato il mondo, è stato in Francia, in Belgio in Grecia…

L’incontro con Noemi, la relazione segreta e il matrimonio

Gabriele Greco e Noemi si incontrano per la prima volta nel 2008, quando alla cantante serviva un nuovo bassista.

I due sono stati legati sentimentalmente per 10 anni prima di sposarsi nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma nel 2018.

Una storia d’amore sulla quale entrambi hanno mantenuto il massimo riserbo, quasi fosse un segreto tant’è che su di loro circolavano diverse voci. La loro riservatezza nella vita di coppia ha fatto si che poco prima del Festival circolassero voci di rottura; è stata la stessa cantante a tranquillizzare tutti dicendo: “Stiamo insieme da 10 anni e questi dieci anni sono volati”.