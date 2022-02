Georgette Polizzi attimi di paura, incinta è “scivolata e caduta in malo modo”. Il racconto su Instagram

Gossip

Un brutto momento per Georgette Polizzi, la stilista incinta e prossima al parto è sparita dai social per qualche giorno mettendo in allerta i fan. Solo nelle scorse è riapparsa, spiegando di aver preso un brutto spavento a causa di una scivolata e una caduta.

Georgette Polizzi e Davide Tresse sono in attesa della prima figlia, che hanno definito un vero e proprio miracolo a causa della malattia (la sclerosi multipla) che l’ha colpita nel 2018. L’arrivo della piccola per Georgette è un sogno che si realizza, dato che ha sempre sognato di mettere su famiglia.

Piccolo incidente per Georgette Polizzi: che cosa è successo

Dopo essere sparita per qualche giorno dai social, Georgette Polizzi ha raccontato ai fan la brutta disavventura che l’ha colpita, nelle sue Instagram Stories ha scritto: “Ora che ho la certezza che le cose sono tutte ok posso dirvi il motivo della mia sparizione.

Siete veramente tanti a esservi preoccupati e siccome siete la mia tribù di zii di pollini di cuore sono qui a tranquillizzarvi”.

“Martedì sono scivolata e caduta in malo modo, dopo aver chiamato la ginecologa mi sono automonitorata e nessun sintomo ha creato allarmismo. Ma mercoledì sera prima di entrare nella mia solita vasca ho avuto perdite ematiche e quindi la corsa in pronto soccorso.

Il ricovero immediato e la paura. Ora però sono qui a dirvi che va tutto bene, la vostra nipotina sta bene e io pure. Aspetto solo di tornare a casa. Grazie a tutti per i messaggi”.

Georgette prossima al parto

Successivamente, Georgette Polizzi ha condiviso ulteriori storie con i fan, dove ha condiviso la bella notizia di essere tornata a casa, postando una foto insieme al marito e, successivamente un primo piano del pancione con la mano poggiata sopra e scritto: “Dopo la paura il nostro momento coccole…”