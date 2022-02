Giovanna Civitillo su Amadeus conduttore del Festival di Sanremo per la quarta volta: “Mi piacerebbe rivederlo”

Gossip

Giovanna Civitillo rivela cosa pensa della possibilità che Amadeus conduca anche la prossima edizione del Festival di Sanremo e commenta l'ipotesi per la prima volta.

Giovanna Civitillo è reduce dal terzo Festival di Sanremo consecutivo, vissuto al fianco del marito Amadeus. Ora che la coppia è tornata alla ruotine quotidiana, l’ex ballerina dell’Eredità ha rivelato alcuni dettagli inediti sul loro amore, sbilanciandosi anche sulla possibile ennesima riconferma del conduttore per una “quarta volta” sul palco dell’Ariston.

Amadeus e il quarto Festival di Sanremo: parla Giovanna Civitillo

Da poco ritornata nella casa milanese in cui vive insieme al marito Amadeus e al figlio José, Giovanna Civitillo è stata protagonista di un’intervista rilasciata a La Repubblica.

Fra le molte domande alle quali ha risposto, non sono mancate quelle relative al Festival di Sanremo. Fra queste ve ne è stata in particolare una, riguardante la possibilità che Amadeus accetti di condurre anche la prossima edizione della kermesse. “Da un lato gli direi di fermarsi per recuperare le energie” ha commentato Giovanna. “Dall’altro mi piacerebbe rivederlo sul palco dell’Ariston. Deciderà lui. Il Covid lo terrorizzava, si era incollato la mascherina sul viso” ha poi osservato.

Sulla kermesse appena conclusa ha invece dichiarato: “Dalla platea abbiamo dato un messaggio, il valore della famiglia“.

“Anche Blanco quando ha vinto è corso dai genitori. C’erano i genitori di Ama. I miei sono a Milano adesso, José adora i nonni” ha aggiunto, svelando alcuni dettagli sulla loro famiglia.

Giovanna Civitillo e il rapporto con Alice, la figlia di Amadeus

Amadeus ha oggi 59 anni, Giovanna ne ha 44 e il loro figlio José ne ha 13.

Il conduttore era già padre prima che lui nascesse, perché dal suo primo matrimonio era nata Alice, che oggi ha 24 anni. Parlando proprio dei suoi affetti più cari, la Civitillo ha specificato di non avere “mai usato la definizione ‘famiglia allargata’“. “Siamo una famiglia” ha aggiunto sicura.

“Io e Amadeus abbiamo quindici anni di differenza, gli dico che sarò il bastone della sua vecchiaia” ha poi continuato scherzando. “Grazie ad Alice, che era piccola quando mi sono legata a lui, ho capito cos’è il senso materno. Siamo complici, i fratelli si adorano: è la cosa più bella” ha concluso parlando proprio della figlia di Amadeus.