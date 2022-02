Giusy Ferreri ospite a Verissimo: il compagno, la figlia Beatrice, la malattia al cuore e i delicati interventi

TV e Spettacolo

Giusy Ferreri è ospite a Verissimo. Forse non tutti sanno chi è il suo compagno, con il quale ha avuto una figlia, Beatrice. In passato, la cantante ha affrontato delicate operazioni.

Giusy Ferreri è reduce dalla 72esima edizione del Festival di Sanremo. Con il suo brano, Miele, la cantante ha scritto un nuovo capitolo della sua carriera artistica. Chi la segue da tempo però, sa che nella sua vita non c’è spazio solamente per la musica, ma anche per la vita privata e in particolar modo per il fidanzato e la figlia, nata nel 2017.

Giusy Ferreri e la famiglia: il fidanzato Andrea Bonomo e la figlia Beatrice

Giuseppa Gaetana Ferreri è nata a Palermo il 18 aprile del 1979, ma è cresciuta d Abbiategrasso, vicino a Milano. Negli ultimi anni ha conquistato sempre più seguito grazie ai suoi successi musicali, divenuti poi delle vere e proprie hit.

Da Non ti scordar di me a Roma-Bangkok, i titoli delle sue canzoni sono ormai moltissimi. Se la sua carriera è ben nota a chi la segue con interesse però, lo stesso non si può dire della sua vita privata. Giusy sembrerebbe essere infatti molto riservata. Di lei si sa che è fidanzata con Andrea Bonomo. Quest’ultimo preferirebbe vivere lontano dai riflettori e tutto ciò che si sa sul suo conto è che lavora come geometra e che il suo incontro con la Ferreri sarebbe avvenuto nel 2008.

Si sa invece poco di più della loro bambina. La piccola Beatrice è nata nel 2017 e tempo fa Giusy si era emozionata parlando di lei nel salotto di Verissimo.

“Le cose che canto la dedico a mia figlia, ma l’album Girotondo l’ho inciso tutto con lei in grembo” aveva dichiarato parlando di un suo brano. “Girotondo è un album intero che abbiamo cantato insieme.

Lei ascolta tanto le mie canzoni“ aveva poi aggiunto dolcemente.

Giusy Ferreri la malattia e i problemi alle corde vocali

Ancora giovanissima, Giusy Ferreri si è dovuta sottoporre a ben due interventi particolarmente delicati. Come da lei stessa dichiarato infatti, la cantante sarebbe nata con la sindrome di Wolff-Parkinson-White, una malattia cardiaca congenita dalla quale è guarita in seguito alle operazioni.

In passato inoltre, la Ferreri si è dovuta allontanare dalla scena musicale per un periodo di due anni, a causa di un delicato intervento alle corde vocali. In questo periodo, la cantante ha comunque lavorato a un nuovo album.