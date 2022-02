Giusy Ferreri chi è: gli esordi, X Factor, la vita privata e la rinascita come hitmaker delle canzoni estive

Gossip

Giusy Ferreri torna a calcare le scene sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo. La cantante che ha visto nascere la sua carriera durante la prima edizione di X Factor, negli ultimi anni è stata regina delle hit estive accanto ad artiste come Baby-K ed Elettra Lamborghini.

Gli esordi di Giusy Ferreri come cantante

Giusy Ferreri (all’anagrafe Giuseppa Gaetana Ferreri) è nata a Palermo il 18 aprile 1979, ma è cresciuta ad Abbiategrasso, vicino a Milano. È appassionata di musica fin da piccola e all’età di 14 anni comincia a studiare canto, chitarra e pianoforte. Da adolescente si esibisce con diverse cover band.

All’età di 19 anni comincia la sua carriera da solista: viene accompagnata da due gruppi e si esibisce in piccoli locali. Quattro anni più tardi, nel 2002, firma il primo contratto discografico con l’etichetta Warner Music Italy. Nel 2005 e con una canzone prodotta dalla stessa casa discografica, Ferreri tenta di entrare a Sanremo Giovani, ma senza riuscirci. Decide tuttavia di non arrendersi. Nel 2008 partecipa alla prima edizione italiana di X Factor e si classifica 2°. Il suo singolo Non ti scordar di me (scritto da Roberto Casalino che ne compone anche le musiche insieme a Tiziano Ferro) e l’album Gaetana (prodotto interamente da Ferro) la rendono conosciuta in Italia.Nel 2009 esce il suo secondo album: un disco di cover intitolato Fotografie.

La carriera di Giusy Ferreri tra premi e riconoscimenti

Nel 2010, Giusy Ferreri riceve un riconoscimento europeo Border Breakers, con il quale ogni anno vengono premiati artisti europei emergenti che hanno ottenuto successo al di fuori del loro paese di origine con l’album d’esordio. Giusy Ferreri è la prima e unica cantante femminile ad aver ottenuto il riconoscimento.

Nel 2011, Ferreri partecipa e arriva 10° al Festival di Sanremo con il brano Il mare immenso.

Nello stesso anno, esce il suo terzo album: Il mio universo.

I problemi di salute al cuore e alle corde vocali

Da giovanissima la cantante deve subire due interventi delicati. Giusy Ferreri è nata, secondo le sue stesse dichiarazioni, con la sindrome di Wolff-Parkinson-White, una malattia cardiaca congenita dalla quale è guarita in seguito alle operazioni.

Per due anni, Giusy Ferreri si allontana dalla scena musicale a causa di un intervento alle corde vocali e lavora a un nuovo album.

Il ritorno sulle scene e i successi con le hit estive

Nel 2014 esce il quarto album: L’attesa in collaborazione con Linda Perry (cantautrice statunitense), Yoald Nevo (produttore e sound designer di fama internazionale) e Ermal Meta (il noto cantautore e compositore naturalizzato italiano, classe 1981).

Sempre nel 2014, Giusy Ferreri arriva 9° al Festival di Sanremo, partecipando con due brani Ti porto a cena con me e L’amore possiede il bene.

Nel 2015 esce il brano Roma-Bangkok in cui Ferreri duetta con la rapper Baby K. La canzone ha grandissimo successo: viene certificata disco di diamante, il premio più importante per quanto riguarda le vendite di un singolo (per ottenerlo bisogna vendere almeno 700.000 copie di un prodotto musicale).

Roma-Bangkok raggiunge la prima posizione della classifica Top Singoli e diventa il singolo italiano più venduto sul territorio. Nello stesso anno, esce la raccolta Hits, con il brano Volevo te.

Nel 2017, Ferreri partecipa nuovamente al Festival di Sanremo e pubblica il suo quinto album: Girotondo.

A dieci anni dall’inizio della sua carriera, nel 2018, Giusy Ferreri è insegnante nel talent show Amici di Maria de Filippi. Nello stesso anno, durante il Girotondo Live Tour, presenta dal vivo il nuovo singolo Amore e capoeira.

Il brano viene certificato con cinque dischi di platino (per ricevere la certificazione, il brano deve aver venduto almeno 250.000 copie) e Giusy Ferreri diventa l’artista con più settimane alla posizione numero uno della classifica FIMI (la classifica della Federazione Industria Musicale Italiana).

Le ultime hit e i progetti futuri

Negli anni a seguire, Ferreri realizza altri due brani che diventano hit: Jambo, nel 2019 con il duo rap Takagi e Ketra, e La Isla, uscito nel 2020 in collaborazione con Elettra Lamborghini. Per la primavera 2022 è prevista l’uscita del sesto album di Giusy Ferreri. A febbraio, invece, la cantante parteciperà alla 72° edizione del Festival di Sanremo con il brano Miele. L’ultimo singolo pubblicato da Giusy Ferreri è Gli Oasis di una volta, uscito il 17 dicembre 2021.

La vita privata di Giusy Ferreri

Giusy Ferreri è molto riservata, sulla sua vita privata si sa che mamma di Beatrice, la figlia avuta con il compagno Andrea Bonomo. Lui è lontano dal mondo dello showbiz, è geometra e lui e Giusy Ferreri si sono conosciuti nel 2008.