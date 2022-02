Il cacciatore di giganti: la trama ed il cast del film per tutta la famiglia in onda su Italia1

TV e Spettacolo

Il film Il cacciatore di giganti va in onda sabato 12 febbraio 2022 su Italia1 alle ore 21:20. Scopri la trama ed il cast del film per tutta la famiglia.

Sabato 12 febbraio 2022 la prima serata di Italia1 propone un film per tutta la famiglia che racconta una storia ricca di avventura e leggenda. Nella pellicola Il cacciatore di giganti, in onda a partire dalle ore 21:20 circa, Jack è il giovane protagonista di un’avventura mozzafiato tra i giganti. A causa sua una porta misteriosa riapre un contatto con l’esiliata e pericolosa razza dei giganti che finalmente dopo centinaia di anni possono tornare sulla Terra a reclamare ciò che credono loro. Spetterà a Jack salvare il suo mondo da questa gigantesca invasione e lo farà aiutato da nuovi amici e scoprendo l’amore.

Scopri la trama, il cast e le curiosità del film Il cacciatore di giganti in onda su Italia1 sabato 12 febbraio 2022.

Il cacciatore di giganti: le curiosità ed il cast del film

Il cacciatore di giganti (Jack the Giant Slayer) è una pellicola del 2013 diretta da Bryan Singer, acclamato regista e produttore televisivo statunitense amato dal pubblico per aver diretto ben quattro film della saga degli X-Men e soprattutto il capolavoro Bohemian Rhapsody.

Gli attori principali del film sono Nicholas Hoult, Eleanor Tomlinson, Ewan McGregor, Bill Nighy, Ian McShane e Stanley Tucci.

Il cacciatore di giganti: la trama della pellicola

Jack è un giovane agricoltore che apre involontariamente una porta tra il nostro mondo e quello di una razza che si credeva perduta di giganti.

Da qui riparte una antica guerra che porterà questi esseri giganteschi liberi di vagare sul nostro pianeta dopo centinaia di anni di esilio forzato.

I giganti sono pronti a riprendersi tuto ciò che gli è stato negato per così tanto tempo e costringono il giovane Jack a partecipare alla difesa della sua gente, conducendo una battaglia per la sua vita che appare subito impari. Il giovane si si batte oltre che per i suoi amici e concittadini anche per l’amore di una principessa coraggiosa, ritrovandosi faccia a faccia con le spaventose creature ed avendo la possibilità di diventare leggenda.

