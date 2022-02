Insider – Faccia a faccia con il crimine: su Rai3 prende il via il programma di Roberto Saviano

Programmi TV

Sabato 12 febbraio 2022 prende il via Insider - Faccia a faccia con il crimine, il nuovo programma di Roberto Saviano già presentato in anterprima durante il Festival di Sanremo 2022. Scopriamo di cosa si tratta.

Lo scrittore e personaggio televisivo è pronto per condurre la prima puntata del suo nuovo programma televisivo. Nella prima edizione di Insider – Faccia a faccia con il crimine Roberto Saviano si troverà di fronte alle organizzazioni criminali a tu per tu con persone che ve ne hanno fatto dall’interno. La prima puntata del delicato show che conduce il telespettatore nei meandri della criminalità italiana e straniera va in onda sabato 12 febbraio 2022 a partire dalle ore 21:45 circa, quando il primo episodio inizierà a mostrare il racconto di pentiti, testimoni di giustizia e agenti infiltrati che hanno avuto la forza ed il coraggio di collaborare con la trasmissione.

Insider – Faccia a faccia con il crimine: il nuovo programma di Roberto Saviano

Sabato 12 febbraio 2022 su Rai3 va in onda la prima delle quattro puntate dedicata a Insider – Faccia a faccia con il crimine. In onda in prima serata a partire dalle 21:45 Roberto Saviano inizierà il racconto delle organizzazioni criminali italiane ed internazionale come mai accaduto prima, ovvero dal loro stesso interno.

Il conduttore e giornalista nel corso della prima stagione si troverà di fronte a pentiti, testimoni di giustizia e agenti infiltrati che con il racconto della loro dura esperienza faranno capire a fondo al pubblico come funziona il crimine organizzato, in grado di mettere la vita in secondo luogo rispetto ai soldi ed ai loschi affari.

Insider – Faccia a faccia con il crimine: le parole di Roberto Saviano

Roberto Saviano di recente ha avuto modo di presentare il suo nuovo programma sul palco del teatro Ariston di Sanremo, quando per volere di Amadeus ha ricordato la figura di Falcone e Borsellino e di troppe vittime di mafia.

Lo stesso scrittore ha parlato ancora più approfonditamente della trasmissione durante un’intervista al sito dell’Ansa, sottolineando di come serva a “capire a fondo il mondo del crimine organizzato ” – continuando poi a spiegare come sia nato Insider – ”con Raitre che volevano realizzare in tv quello che andavo facendo nel giornalismo, ovvero entrare fisicamente nel mondo che racconto facendolo non solo con le parole.

Sono contento che Raitre creda ad una cosa del genere mettendola in prima serata. E io sono felice di farla con una squadra tutta al femminile, autrici redattrici tutte donne“.