La Russia accusa gli Stati Uniti sulla crisi Ucraina: “Vogliono la guerra”. La Farnesina richiama gli italiani

Cronaca dal Mondo

Non sono passate inosservate le parole del Segretario di Stato americano Blinken, che nelle scorse ore ha alzato il livello d’allarme sulla situazione Russia-Ucraina rivelando che secondo le fonti d’intelligence un’invasione russa sarebbe possibile già nei prossimi giorni. Da Mosca accusano di isteria la Casa Bianca, ma la tensione continua a salire: l’UE corre ai ripari, anche la Farnesina invita gli italiani a lasciare l’Ucraina.

“Isteria della Casa Bianca”, la Russia risponde agli Stati Uniti

Ore decisive per il futuro del mondo: la crisi tra Russia e Ucraina sta per raggiunge il suo apice e non è escluso che possa scoppiare una guerra che, inevitabilmente, coinvolgerebbe anche i Paesi della Nato.

Il piano di adesione al Patto Atlantico avanzato da Kiev è stato accettato lo scorso gennaio e da allora la Russia ha iniziato una mobilitazione militare mai vista nell’epoca moderna: oltre 100.000 soldati sarebbero già schierati attorno all’Ucraina, tra esercitazioni militari congiunte in Bielorussia e navi nel Mar Nero. Il preludio ad un’invasione, per la CIA e la Casa Bianca: “Siamo in una finestra temporale in cui un’invasione potrebbe iniziare in qualsiasi momento, anche durante le Olimpiadi” ha detto il Segretario di Stato Blinken.

I timori internazionali sono stati però dismessi nelle ultime ore dal Cremlino: oggi è prevista una telefonata tra Putin e Biden, ma nel frattempo le parole di Blinken sono state bollate come “provocazioni” e “propaganda” dal Ministro degli Esteri Lavrov. La portavoce russa Maria Zakharova, riporta Ansa, ha inoltre aggiunto: “L’isteria della Casa Bianca dice tutto. Gli anglo-americani vogliono una guerra“.

La Farnesina invita gli italiani a lasciare l’Ucraina: guerra alle porte

In attesa che le diplomazie al lavoro trovino un al momento difficile punto di intesa – Lavrov ha accusato Blinken di aver ignorato le richieste russe in materia di sicurezza – il Governo ucraino sta chiedendo ai cittadini di evitare il panico: “Al momento è cruciale restare calmi, uniti all’interno del Paese, evitare azioni destabilizzanti e che creino il panico“, è la nota riportata da Ansa diffusa dal Ministero degli Interni di Kiev.

Al contempo, si dicono “pronti a respingere qualunque violazione dell’integrità territoriale e della sovranità dell’Ucraina“.

Molti Paesi stanno correndo ai ripari: già nelle scorse ore Stati Uniti, UK, Giappone e altri hanno invitato il personale diplomatico e i cittadini a lasciare l’Ucraina.

Il Regno Unito, inoltre, ha già dichiarato che in caso di escalation non sarebbero in grado di garantire corridoi fuori dall’Ucraina e quindi di andarsene subito. Fino a poche ore fa, l’UE e l’Italia stavano adottando un approccio più cauto. Ora, le cose sarebbero cambiate: dopo la riunione di coordinamento tra gli ambasciatori, tutti gli Stati dell’Unione hanno deciso di raccomandare ai connazionali di lasciare l’Ucraina o evitare nuovi viaggi. La Farnesina si è allineata: viene riferito che l’Unità di Crisi “In considerazione dell’attuale situazione, in via precauzionale, si invitano i connazionali a lasciare temporaneamente l’Ucraina con i mezzi commerciali disponibili“.