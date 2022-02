Luciana Littizzetto a C’è Posta per te, il siparietto comico con Maria De Filippi: “Manco Pablo Escobar”

Programmi TV

Luciana Littizzetto è stata protagonista di C'è posta per te. L'attrice comica ha fatto un divertente siparietto con Maria De Filippi, Alex Belli e Francesca Cipriani.

C’è posta per te è tornato a intrattenere il pubblico del sabato sera, dopo la pausa di una settimana, in contemporanea con la finale del Festival di Sanremo. La puntata del 12 febbraio è partita col botto con Luciana Littizzetto nei panni di “Mandante della posta“.

L’attrice comica ha deciso di mandare la speciale missiva a dei personaggi noti della televisione italiana per: “Capire come fanno loro a tenere sempre vivo il desiderio“.

Destinatari della posta sono stati Francesca Cipriani, il fidanzato e Alex Belli.

Luciana Littizzetto: la gag con Maria De Filippi a C’è posta per te

Lucia Littizzetto ha voluto inviare una speciale missiva attraverso C’è posta per te a Francesca Cipriani, il fidanzato Alessandro Rossi e Alex Belli.

Prima di procedere con la messa in onda dello speciale messaggio, Luciana Littizzetto ha stuzzicato Maria De Filippi: “Ti sono mancata come il tampone manca alla narice… La baby birba ha compiuto sessant’anni“.

Luciana Littizzetto ha anche svelato un dettaglio inedito sulla conduttrice televisiva: “Sei cretina tu non io… Lei proprio scemunita nella testa… Cambia cellulare tipo ogni mese, che manco Pablo Escobar… L’ho segnato come ‘Min***a’… Non si ricorda il suo numero di cellulare“.

L’attrice comica ha ironizzato anche sulla procedura di consegna della posta del programma televisivo: “Domande assurde… Voglio conoscere quelli che scrivono queste domande per capire che disordine mentale hanno“. Poi la domanda irriverente a Maria De Filippi: “Fai anche tu ancora dei grandi Maurizi Costanzi Show? Ma lui nell’intimità la cartellina la posa o no?“.

A C’è posta per te Luciana Littizzetto scrive a Francesca Cipriani e al fidanzato

Luciana Littizzetto ha convocato Francesca Cipriani a C’è posta per te. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip6, si è presentata vestita da bambola, con un abito ampio e rosa, come commentato dall’attrice comica: “Look semplicissimo“.

Luciana Littizzetto ha chiesto dei consigli d’amore alla coppia e Alessandro Rossi ha svelato i suoi segreti: “Tortellini e piadina, minima spesa, massima resa“.

Il ruspante fidanzato di Francesca Cipriani ha anche raccontato cosa prova a stare con Francesca Cipriani: “Come andare a Mirabilandia quando sei piccolo“. Per colpire al cuore la showgirl, invece, il percorso è stato duro: “Conquistarla è stato un parto gemellare“.

A C’è posta per te Luciana Littizzetto scrive ad Alex Belli

Luciana Littizzetto è andata a C’è posta per te per chiedere dei consigli d’amore, non solo a Francesca Cipriani e al suo fidanzato.

Anche Alex Belli ha ricevuto la speciale missiva. Maria de Filippi ha sintetizzato le ultime vicende amorose dell’attore: “Sua moglie è chiusa dentro la casa e anche l’altra ragazza con cui ha instaurato un’amicizia, che è Soleil è anche lei là“. La conduttrice televisiva ha fatto anche i suoi complimenti all’ex concorrente del Grande Fratello Vip6: “Grandissima capacità dialettica“.

Luciana Littizzetto è stata un po’ meno morbida con l’attore: “Ma tu adori tutti Alex… Coppia aperta… Spalancata, con gli spifferi, girevoli… Un bel tronco di pino”. Sull’affair Soleil Sorge ha aggiunto: “Chi è che non limona con un suo amico?

“.

I destinatari della posta hanno deciso di aprire la missiva, ma Luciana Littizzetto ha dichiarato: “Ho intenzione di farmi monaca“.