Matteo Romano a Verissimo, chi è: da Tik Tok al Festival di Sanremo con Virale. Esordi, curiosità, vita privata

Dal Festival di Sanremo a Verissimo, Matteo Romano racconta la prima esperienza da esordiente alla Kermesse e della sua Virale, con la quale si è presentato al pubblico dell’Ariston. Insieme a Silvia Toffanin il cantante ha ripercorso la sua carriera e non solo.

Matteo Romano e l’esperienza a Sanremo

Matteo Romano si è presentato al pubblico del Festival di Sanremo classificandosi all’undicesimo posto. Il giovanissimo artista, reduce da Sanremo Giovani, è arrivato all’undicesimo posto. A caldo, sui social, aveva scritto: “Sanremo, è stato indescrivibile. Infinitamente grato per tutto questo” e ancora, “Fake it till you make it rimane il mio motto sempre.

Ho capito che fare musica è l’unica cosa che voglio fare e che sono davvero fortunato a poter vivere questo sogno”.

Matteo Romano: età ed esordi

Classe 2002, Matteo Romano entra quest’anno nei 20, è originario di Cuneo, Piemonte, e fin da bambino è un grandissimo appassionato di musica e canto. Il giovane artista ha studiato pianoforte e studia al liceo classico; ha esordito agli occhi del suo pubblico su Tik Tok postando un video mentre suona al pianoforte la sua Concedimi, la canzone ha ottenuto un notevole successo, sia sulla piattaforma TikTok, ottenendo 12,5 milioni di visualizzazioni, sia su Spotify, raggiungendo i 3 milioni di ascolti in soli 15 giorni, entrando così nella classifica Top 50 Italia e riuscendo ad aggiudicarsi la certificazione Disco d’Oro.

Concedimi ha raggiunto in totale più di 22milioni di visualizzazioni, permettendo al brano di essere ceritificato anche Disco di Platino.

La vita privata di Matteo Romano

Matteo Romano ha due fratelli gemelli, si chiamano Jacopo e Simone. Si è fatto conoscere dai fan grazie ad uno dei social più amati dai giovani in questi anni: Tik Tok; il giovane artista è seguito da oltre 400 mila followers, con più di 6.3 Milioni di like.

Nonostante ciò Matteo Romano è molto riservato sulla sua vita privata e per questo non è noto se abbia o meno una relazione.