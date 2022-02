Raimondo Todaro e Francesca Tocca insieme a C’è posta per te. Matrimonio, figlia, separazione e ritorno di fiamma

Gossip

Raimondo Todaro e Francesca Tocca insieme come ospiti a C’è posta per te, la coppia che da poco si è ritrovata, proprio grazie all’arrivo di lui ad Amici come insegnante, ha vissuto diversi alti e bassi. La loro storia d’amore, conclusasi nel 2019, ora sembra andare a gonfie vele.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro a C’è posta per te

La presenza della coppia di ballerini a C’è posta per te è arrivata attraverso il promo, dove si vede come i due abbiano ritrovato totalmente la complicità. Francesca Tocca e Raimondo Todaro entrano nello studio mano nella mano felici e sorridenti, la coppia sarà il “regalo” per uno dei protagonisti delle storie in onda sabato 12 febbraio.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca: l’incontro, il matrimonio e la figlia

Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono conosciuti nel 2011, quando lui aveva 18 anni e lei 16. Lo aveva raccontato lo stesso ballerino durante un’intervista a Visto qualche anno fa, nella quale ha spiegato “Avevamo deciso di formare una coppia artistica”. D’altronde i due sono entrambi ballerini e Francesca Tocca è stata un vero astro nascente della danza, diventando ballerina professionista giovanissima.

Sempre nel suo racconto, Todaro ha spiegato: “Siamo stati colleghi e basta per quattro anni, d’altra parte io avevo una relazione e lei un’altra”.

Eppure la chimica era altissima tant’è che hanno smesso di lavorare insieme e sono andati a convivere. Nel 2013 è nata la piccola Jasmine, al momento unica figlia, anche se recentemente i due hanno parlato del fatto che non escluderebbero di allargare la famiglia.

La separazione e il ritorno di fiamma tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro

Tra il 2019 e il 2020 Raimondo Todaro e Francesca Tocca hanno vissuto un momento di crisi che li ha allontanati. La ballerina ha anche stretto una relazione con il ballerino Valentin Dimitru allora allievo di Amici; una liaison fatta di alti e bassi e non durata a lungo.

Infatti, poco tempo dopo l’arrivo di Raimondo Todaro ad Amici come insegnante, tra i due si è riaccesa la scintilla e la coppia è tornata insieme.