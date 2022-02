Roberta Capua a Verissimo: il covid, il rapporto con la mamma e il figlio Leonardo e la parentela con Ilaria Capua

Gossip

Un lungo viaggio nei ricordi oggi per Roberta Capua, la conduttrice, ospite a Verissimo, ha ripercorso gli anni da Miss e non solo.

Roberta Capua è stata ospite della puntata di Verissimo andata in onda sabato 12 febbraio. La conduttrice, reduce della splendida esperienza alle redini del PrimaFestival ha ripercorso i lunghi anni id carriera, l’amore per i figli e l’affetto materno. Non solo, ha rivissuto anche i momenti in cui sia lei sia la mamma hanno partecipato a Miss Italia, ricevendo un messaggio da Patrizia Mirigliani, che le ha detto: “tu e tua madre avete scritto un bellissimo capitolo di Miss Italia”

Roberta Capua: il rapporto con la mamma e il figlio

“Mi rapporto al tempo che passa con serenità”, così Roberta Capua ha esordito parlando della sua età e di come sta vivendo questa fase della sua vita.

“Sono felice e appagata. Adesso sono tornata anche a lavorare dopo tanto temo, come è giusto che sia visto che Leonardo è più indipendente”.

Proprio parlando della carriera, Roberta Capua ha ripercorso l’esperienza a Miss Italia, e anche quella della mamma, Marissa Jossa, prima Miss Italia di Enzo Mirigliani nel 1959. Ricordando l’esperienza, Roberta Capua ha raccontato: “Sono trascorsi quasi 36 anni e siamo ancora qui a parlarne. Io in quel momento ne ero completamente inconsapevole“. La conduttrice ha raccontato di come abbia spesso fronteggiato il “pregiudizi” che dietro alla scelta di partecipare al concorso ci fosse proprio la mamma: “Molte persone pensa che sia stata lei a spingermi a fare Miss Italia, ma non è così, non mi ha mai spinto verso una carriera di questo tipo, mi ha sempre detto se vuoi fare questa esperienza falla”.

La parentela tra Ilaria e Roberta Capua

La conduttrice ha anche svelato un piccolo mistero legato al nome di una dottoressa molto nota: “La virologa Ilaria Capua è mia cugina. Ogni tanto ci sentiamo. Lei vive in America, è super impegnata però è certamente un fiore all’occhiello per la nostra famiglia.

Una donna super in gamba, che tutto il mondo ci invidia. Spero che torni presto in Italia”.