A C’è posta per te la romantica proposta di matrimonio di Giovanni: “Hai cambiato completamente la mia vita”

Giovanni ha deciso di chiamare C'è posta per te per chiedere a Luisa di sposarlo. I due ragazzi sono in attesa di un bambino e hanno raccontato di amarsi tanto.

A C’è posta per te, nella puntata del 12 febbraio, come in tutte le precedenti, non sono mancati gli ospiti. L’episodio del people show, infatti, è cominciato con la presenza di Luciana Littizzetto. La protagonista di Che tempo che fa ha inviato una speciale missiva ad Alex Belli, Francesca Cipriani e Alessandro Rossi per ottenere dei consigli d’amore.

Anche nell’ultima storia raccontata nel programma televisivo, però, ci sono stati ospiti dei graditi ospiti: Raimondo Todaro e Francesca Tocca. La coppia di protagonisti di Amici ha aiutato Giovanni a chiedere a Luisa di sposarlo. Una proposta di matrimonio molto romantica.

A C’è posta per te la storia di Giovanni e Luisa

Giovanni ha chiamato la redazione di C’è posta per te per una favolosa sorpresa. Il giovane ragazzo ha chiesto alla fidanzata Luisa di sposarlo.

I due sono in attesa di un bambino: “Incinta di cinque mesi… Voglio chiederle di sposarmi… Voglio che la mia proposta di matrimonio sia indimenticabile“.

Giovanni ha raccontato nel people show quanto la relazione con Luisa gli abbia cambiato la vita: “Ho capito cosa vuol dire lavorare per progettare un futuro insieme… Ho imparato cosa significa veramente amare una persona… Con te m’immagino un futuro perfetto… Hai cambiato completamente la mia vita… Sto diventando un uomo e voglio diventarlo insieme a te… Ti amo amore“.

C’è posta per te: la proposta di matrimonio di Giovanni a Luisa

Giovanni e Luisa, malgrado la giovane età sono molto innamorati e pronti ad accogliere il loro piccolo in arrivo. Il futuro papà ha deciso di raccontare tutto l’amore per la sua fidanzata a C’è posta per te: “Te e nostro figlio… Il più bel futuro del mondo… Da quanto abbiamo scoperto di aspettare un figlio, io e te, se è possibile, ci amiamo ancora di più… Amo tutto di te“. Giovanni non ha nascosto i suoi timori ma ha deciso d’impegnarsi per superarli: “Ho un sacco di paure… Mentre tu, lo so per certo, sarai una brava mamma… M’impegnerò in tutti i modi e lo farò da stasera“.

Giovanni ha recitato le sue promesse a Luisa, chiedendole di sposarlo in ginocchio, come da tradizione: “Ti prometto che non ti lascerà mai sola… Insieme niente e nessuno ci farà mai paura…Ti prometto che ti sarò fedele sempre… Per lui o per lei ci sarò sempre… Amore mi vuoi sposare?“.

A C’è posta per te Francesca Tocca e Raimondo Todaro si raccontano

Giovanni ha chiesto Luisa in sposa a C’è posta per te.

Ad aiutarlo nel romantico momento ci sono stati Francesca Tocca e Raimondo Todaro.

La ballerina ha raccontato anche la sua esperienza con la maternità: “Siete un grande esempio tutti e due… Scegliere di avere un bambino, nonostante questa giovane età, una cosa molto coraggiosa… Se aspettiamo questo momento giusto, non arriva mai… Ricorda anche la mia… Io ero abbastanza giovane.. Non era magari il momento giusto, non avevamo una casa“.

Francesca Tocca ha consigliato ai ragazzi di seguire sempre il loro cuore: “A oggi è stata la scelta più bella che ho fatto nella mia vita… Tu potrai dirmi lo stesso tra qualche anno… Giusto ascoltare sempre il cuore“.

Raimondo Todaro ha raccontato anche le difficoltà vissute, di recente, con la moglie per dare un messaggio importante ai ragazzi: “Ci saranno anche dei momenti difficili… Ci ha fatto capire quanto avessimo bisogno uno dell’altro“.