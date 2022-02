Alessandra Celentano e Veronica Peparini, è scontro ad Amici tra le maestre: “Questi discorsi sono fuorvianti”

Programmi TV

Serena Carella si è esibita su una difficile coreografia di tecnica modern, nella puntata del 13 febbraio di Amici. La ballerina voleva dimostrare tutta la sua bravura, soprattutto alla maestra Alessandra Celentano.

L’insegnante di classico, però, non ha apprezzato comunque la performance dell’allieva e l’ha criticata duramente. A causa delle due parole, Serena Carella è sembrata, anche, sentirsi male.

Veronica Peparini è intervenuta a favore della ballerina e con Alessandra Celentano si è acceso lo scontro.

Alessandra Celentano e Veronica Peparini: le opinioni divergenti su Serena Carella

Alessandra Celentano ha duramente criticato Serena Carella ad Amici, nella puntata del 13 febbraio.

Veronica Peparini, altra insegnante del talent show, ha, però, elogiato le doti artistiche dell’allieva: “La trovo proprio brava, secondo me nel modern lei. Ha una forza che non è così scontata… Tecnica che non va sottovalutata… Anche migliorata poi nelle altre cose”.

Alessandra Celentano ha ribadito la sua posizione, parlando soprattutto di tecnica: “La tecnica del modern è la stessa della danza classica… Serena se non sai queste cose, non le conosci, allora ti devi documentare… Queste cose bisogna dirle“.

Veronica Peparini, dal canto, suo ha evidenziato la differenza tra classico e modern: “Dalla classica alla moderna c’è un passaggio… Non è la stessa“.

Alessandra Celentano e Veronica Peparini arrivano allo scontro

Veronica Peparini ha lodato la performance di Serena Carella ad Amici, sottolineando che, al di là del classico le sue doti le permetteranno di lavorare tranquillamente con la danza: “A lei servirà essere una buona ballerina per ballare, per quello che sarà giusto per lei, nei spettacoli, nei concerti, in televisione, dovunque sarà perché non esiste solamente il balletto classico.

E allora lei che c’ha meno di un’altra ragazza, lei è brava“.

Alessandra Celentano, allora, ha attaccato la collega parlando di discorsi fuorvianti: “Questi discorsi sono fuorvianti… Tu sai benissimo come stanno le cose, tu lo stai molto bene… Il tipo di modern che fa lei purtroppo richiede una determinata tecnica“. Per la maestra di classico, i suoi colleghi illudono gli allievi: “Continuate a illudere e a insegnare cose sbagliate“.

Veronica Peparini non ha accettato la critica dell’insegnante e ha risposto per le rime: “Fuorviante quello che dici tu… Ma che illudere?“.