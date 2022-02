Serena Carella rischia di sentirsi male, paura ad Amici. Maria De Filippi zittisce Alessandra Celentano

Programmi TV

Serena Carella è una delle allieve di Amici più conosciute. La ballerina di danza modern, scelta da Raimondo Todaro, è stata protagonista, infatti, di molti scontri con Alessandra Celentano.

L’esperta di danza classica non ha mai nascosto di non apprezzare Serena Carella, non tanto per il suo modo di ballare, quanto per le sue doti fisiche. Le opinioni di Alessandra Celentano hanno, spesso, provocato anche degli scambi di opinioni tra la maestra e Raimondo Todaro.

Nella puntata domenicale del 13 febbraio di Amici, Alessandra Celentano ha nuovamente giudicato Serena Carella, che ha rischiato di sentirsi male.

É intervenuta Maria De Filippi.

Il malessere di Serena Carella ad Amici

Serena Carella è stata protagonista di un’esibizione speciale ad Amici, nella puntata del 13 febbraio. La ballerina si è esibita su una coreografia piuttosto complicata per dimostrare le sue capacità, come spiegato da Maria De Filippi: “La settimana scorsa nella gara di versatilità lei arriva penultima, ci rimane malissimo e voleva in ogni modo dimostrare che… La tecnica nel modern gli appartiene… Dimostrare con i fatti qualcosa a cui tiene tanto“.

Serena Carella sperava di convincere Alessandra Celentano della sua bravura, in questo modo, ma, l’insegnante ha nuovamente evidenziato i difetti della ballerina: “La danza ha delle esigenze, non sarà mai il modello di ballerina che secondo me è consono… Non sei elastica, sei abbastanza chiusa… A me non basta… Avere tecnica vuol dire eseguire correttamente la tecnica“.

L’allieva, a quel punto, ha cominciato a toccarsi il petto ed è sembrata a corto di fiato, tanto da far scattare in piedi Maria De Filippi: “Respira“. La conduttrice televisiva ha chiesto ad Alessandra Celentano di zittirsi: “Fermati, basta… Inutile aggiungere“. In seguito, Maria De Filippi ha provato a consolare Serena Carella: “Cerca di capire da chi viene detta e perché… Importante in generale… Sennò sei preda di qualsiasi cosa ti viene detta… Una purista… Quello che ti sta dicendo Veronica è che per quello che vuoi fare tu nella vita, tu sei brava“.

Serena spiega la sua forte reazione ad Amici

Serena Carella ha spaventato il pubblico di Amici, nella puntata del 13 febbraio, perché sembrava essersi sentita male dopo le critiche ricevute da Alessandra Celentano.

La maestra ha ribadito la sua posizione, anche davanti a questa forte reazione della ballerina: “Mi dispiace vederti piangere ma non dipende da me… Non ho capito neanche tutto sto pianto, tutta sta tragedia“.

Serena Carella, allora, ha spiegato il suo dispiacere: “Far passare per… La ragazza più chiusa del mondo… Non sono così come dice lei… So che mi è uscita bene… Piango semplicemente per questo“.

Raimondo Todaro, professore della ballerina, ha confermato la sua stima nei confronti dell’allieva: “Fa delle cose che riescono a fare solo i maschi… Orgoglioso di quello che sta facendo… Solo una persona non è mai arrivata ultima e quella sei tu… Non si possono mai accontentare tutti“.