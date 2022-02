Amici anticipazioni della puntata di domenica 13 febbraio: ospiti in studio tanti volti noti

Programmi TV

Le anticipazioni della puntata di Amici in onda su Canale5 domenica 13 febbraio a partire dalle ore 14:00 circa. Scopri gli ospiti in studio tra i quali ci saranno tanti volti noti del programma.

Amici continua la sua corsa verso il serale della trasmissione con un nuovo appuntamento che andrà in onda su Canale5 a partire dalle 14:00 di domenica 13 febbraio 2022. Il pubblico continuerà a seguire gli sviluppi della trasmissione condotta da Maria De Filippi prima della sua fase clou che determinerà il vincitore di questa lunga edizione. I fan scopriranno cosa succederà in studio dopo il doloroso abbandono di Mattia per via dell’infortunio, con il giovane già sicuro di un banco nella prossima edizione. Stando alle anticipazioni torneranno in trasmissione quattro volti noti ed amatissimi del talent show, scopri di chi si tratta delle anticipazione della puntata di domenica 13 febbraio 2022.

Amici 2021 anticipazioni degli ospiti della puntata del 13 febbraio

Questo sabato si è tenuta la registrazione della puntata che andrà in onda su Canale5 domenica 13 febbraio 2022 a partire dalle ore 14:00 circa. Come riportato dalle anticipazioni riportate dal sito di quellochetuttivoglionosapere.it, Maria De Filippi aprirà il diciannovesimo appuntamento di Amici dedicando un ampio spazio all’addio forzato di Mattia Zenzola, ballerino raggiunto dalla notizia del suo lungo stop rivelatogli dal maestro Raimondo Todaro.

La conduttrice sottolineerà nuovamente la decisione di lasciargli un banco libero per la prossima edizione, dopo che avrà smaltito il lungo stop che lo terrà lontano dalla danza per i prossimi due mesi inoltrati.

Amici 2021 anticipazioni e ospiti della puntata del 13 febbraio 2021

Stando sempre alle indiscrezioni ed anticipazioni rilasciate dal sito, il nuovo appuntamento sarà a forti tinte sanremesi con la partecipazione in studio di volti noti del talent che hanno preso parte alla 72esima edizione del Festival.

Arriveranno in studio per fare compagnia la pubblico e fare ascoltare il loro successo cantato sul palco dell’Ariston gli amatissimi cantanti Irama, AKA 7even e Sangiovanni.

A giudicare la gara di cover ci penserà invece l’altra vincitrice di Amici e fresca di partecipazione al Festival Emma, pronta a sancire chi tra gli allievi vedrà messa in dubbio la sua strada verso il serale. Ci sarà anche una sfida tra ballerini che sarà giudicata dal volto noto del programma Marcello Sacchetta. A chiudere i tanti ospiti anche la presenza in studio di Beppe Vessicchio.