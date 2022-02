Mattia Zenzola costretto ad abbandonare Amici, le motivazioni e dove rivedremo il ballerino: i video

Programmi TV

Mattia Zenzola ha ricevuto una brutta notizia ad Amici. Il ballerino di latino, al centro delle polemiche da settimane, ha dovuto abbandonare la scuola di Canale5 per le conseguenze del suo infortunio.

Mattia Zenzola, infatti, è fermo da settimane per problemi di salute e, adesso, che sembrava riprendersi è arrivata una nuova brutta notizia. Raimondo Todaro ha litigato fortemente con Alessandro Celentano, che ha provato a metterlo in sfida, ma oggi, il professore, ha dato la triste notizia al ragazzo.

Mattia Zenzola fuori da Amici per l’infortunio

Mattia Zenzola, uno dei più apprezzati allievi di Amici, ha dovuto lasciare il talent show.

L’ultimo controllo medico, infatti, ha prolungato il periodo di stop del ballerino, come comunicato da Raimondo Todaro: “Dai due ai tre mesi… Però ci hai provato… Quello che conta”.

Mattia Zenzola è scoppiato a piangere, deluso: “Mi dispiace tanto… In un certo senso me lo sentivo… Cercavo sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno… Interrompere questo bellissimo percorso, questo così è brutto, bruttissimo!… Stavo arrivando al serale, mi dispiace troppo… In ogni caso ti ringrazio, grazie mille veramente“.

Raimondo Todaro, però, ha anche dato una notizia confortante a Mattia Zenzola, che rivedremo nella prossima edizione del talent show: “Lo sai perché non piango?

Perché c’è un altro bicchiere mezzo pieno, a settembre hai un banco… Non c’è Christian però un banco ce l’hai… Seconda chance… Hai un sacco di tempo per crescere“.

Mattia Zenzola ha sentitamente ringraziato il suo professore: “Grazie per le cose che hai fatto per me… All’inizio quando le ho prese male, però, l’hai fatto sempre per me e questo te lo riconosco… Ti voglio bene“.

La reazione di Christian all’eliminazione di Mattia Zenzola da Amici

Mattia Zenzola, dopo aver saputo di dover abbandonare la scuola di Amici ha comunicato la triste notizia ai suoi compagni di avventura: “Ci vediamo fuori… Devo fare le valigie“.

Christian, in particolare, ha avuto una reazione molto forte ed è scoppiato a piangere: “No io non ce la faccio… Non riesco io qua senza di te fra… Per me sei un punto fondamentale qua dentro… Io non ce la faccio… Ti prego“.

Gli allievi di Amici hanno salutato Mattia Zenzola con un applauso e lui li ha ringraziati: “Vi ringrazio tutti… Ognuno di voi mi ha dato veramente qualcosa di speciale“.