Raimondo Todaro e Alessandra Celentano, lite furiosa ad Amici: “Sei cafone… Non capisci un ca**o”, il video

Alessandra Celentano ha messo in sfida Mattia Zenzola ad Amici. Raimondo Todaro non ha preso bene questa decisione e i due professori hanno litigato furiosamente.

Raimondo Todaro si è aggiunto al cast dei professori di Amici nell’edizione del 2021. Il professionista di latino ha lasciato, quindi, Ballando con le Stelle, per la concorrenza, targata Mediaset. Una scelta che gli ha portato non poche critiche, tra cui, quelle di un ex collega: Simone Di Pasquale.

Ma anche nel talent show di Canale5 gli scontri non mancano. Il professore e la collega Alessandra Celentano si sono scontrati più volte, durante l’anno. Nelle ultime settimane, però, le liti sono diventate sempre più accese, soprattutto, dopo l’infortunio di Mattia Zenzola.

Anche nella puntata del 6 febbraio del talent show, gli animi si sono accessi e tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano è nata una lite.

Alessandra Celentano e Raimondo Todaro litigano per Mattia Zenzola ad Amici

Mattia Zenzola, ballerino di Raimondo Todaro ad Amici è da qualche settimana fermo per un infortunio. La maestra Alessandra Celentano ha deciso di aprire un casting per trovare un nuovo ballerino di latino, che possa sostituire l’allievo. Appena Mattia Zenzola ha mostrato dei segni di ripresa, Alessandra Celentano lo ha messo in sfida. Una scelta che non è stata presa bene da Raimondo Todaro: “Trovo la proposta di sfida una roba imbarazzante, per non usare altri termini.

Un ipotetico Mattia in forma al 100% al serale diventa un problema per i suoi. Quindi dice: ‘Sta al 10% mandiamolo via adesso che è meglio‘”.

Il maestro ha ipotizzato che la collega sfrutti l’infortunio per eliminare un elemento forte dal serale. Alessandra Celentano ha risposto per le rime: “Mamma mia che esternazioni orrende. Tu pensi queste cose di me? Pensi che io sia vile, vigliacca. Io trovo imbarazzante che lui sia qua da due mesi a fare niente e chiede un’altra settimana, poi un’altra settimana, poi un’altra settimana.

Penso che non sia corretto… Il dottore dice che può ballare“.

Ma Raimondo Todaro ha continuato a portare avanti la sua opinione: “Cosa ti costava aspettare sette giorni in più?… Stai facendo di tutto per tirare fuori Mattia dal serale, perché poi per te diventa un problema…Sei imbarazzante e te lo ripeto un’altra volta… Stai dicendo delle baggianate… Sta al dieci per centro, mandiamolo via adesso che è meglio“.

Alessandra Celentano e Raimondo Todaro: volano parole grosse ad Amici

La lite tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro è presto degenerata ad Amici, con la maestra che ha accusato il collega di non farla parlare: “Sei tu che sei imbarazzante… Stai discriminando lui con gli altri… Mi fai parlare?

Che sei cafone… Non si dicono queste cose… Dici delle cose agghiaccianti a volte“. Anche Raimondo Todaro ha alzato i toni: “Dici ca**ate… Sei dici cavolate, divento cafone… Per me il 10% di Mattia basta per battere tuti quelli che ha portato lei, lui la sfida la fa… Io non sono preoccupato della sua salute… Ti sto dicendo che tu vuoi approfittare del fatto che lui oggi sia al 10%… Se uscendo dagli studi, non lo metti tu sotto con la macchina, al serale ci arriva“.

La maestra di ballo ha, poi, deciso di annullare la sfida, ma Raimondo Todaro ha visto, anche in questo gesto, una strategia della collega: “Fa come cazzo gli pare a lei… Lei la garanzia che Leonardo entrasse non ce l’aveva e quindi dice ‘Diamogli il banco a Leonardo così’”.

Ma l’esperto di latino, ha anche sottolineato una mancanza di rispetto nei suoi confronti: “Sono senza parole, siccome qua io penso di essere il responsabile di latino, io so che lei fa casting per i professionisti di latino, fa coreografie di latino, dà banchi di latino… Io vado a casa non ce n’è problemi… Tutto quello che sta succedendo nei miei confronti mi sembra una grande mancanza di rispetto… Tu fai le cose che non ti competono… Non capisce un ca**o di latino“.

La replica della maestra Celentano è stata sibillina: “Come tu non capisci un ca**o di tutto il resto“.