Giulia Pauselli incinta, l’ex ballerina e Marcello Sacchetta aspetterebbero un bambino: l’annuncio ad Amici

Gossip

In queste settimane i ballerini Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta avrebbero scoperto di aspettare un bambino. Secondo alcune indiscrezioni, avrebbero deciso di parlarne nel corso della puntata di Amici in onda oggi.

Tra le coppie più seguite del mondo della danza ci sono senza dubbio Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, che si sono conosciuti nel 2016, momento in cui entrambi erano ballerini professionisti nel talent di Maria De Filippi Amici. Proprio in questo periodo, i due avrebbero scoperto di essere in dolce attesa e avrebbero scelto di annunciare la notizia ai fan proprio nel corso della prossima puntata del programma che andrà in onda oggi, domenica 13 febbraio.

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta sono in dolce attesa: l’annuncio oggi ad Amici

In questi giorni i due ballerini, ed ex allievi della scuola di Maria De Filippi, Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli avrebbero scoperto di aspettare un bambino.

I due però avrebbero preferito evitare di parlarne sui social e per godersi questo momento di gioia in forma del tutto privata, tanto che nessuno dei due ne ha mai parlato. Nel tardo pomeriggio di ieri, dal profilo Twitter Amici News è però trapelata la notizia della loro presunta gravidanza. Stando a quanto si legge nel tweet della pagina interamente dedicata al talent di Canale 5, i due ballerini avrebbero deciso di informare i loro fan su ciò che la loro famiglia sta per vivere e per farlo avrebbero scelto proprio il programma che li ha lanciati professionalmente.

Marcello Sacchetta sarà ospite della puntata di domenica 13 febbraio (registrata solitamente il giorno prima) e, come riportato dall’account Twitter Amici News, proprio oggi i fan del programma dovrebbero ricevere da lui la dolce notizia. Solamente fra poche ore però si potrà avere la conferma ufficiale dell’indiscrezione.

🔴 MARCELLO ANNUNCIA CHE GIULIA PAUSELLI È INCINTA 🔴#AmiciSpoiler — AMICI NEWS (@amicii_news) February 12, 2022

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, com’è nata la loro relazione

Il legame fra i due ballerini e il talent condotto e ideato da Maria De Filippi si è sviluppato nel corso degli anni. Nel 2002 Marcello Sacchetta aveva provato ad entrare come concorrente del talent Amici, ma non era riuscito a passare le prime eliminazioni.

Il ragazzo però non si è scoraggiato e qualche anno dopo è arrivata la sua rivincita quando, nel 2013, entra a far parte della scuola come professionista. Giulia Pauselli invece ha partecipato alla decima edizione del talent in veste di concorrente, per poi tornare successivamente come professionista nel programma.

Trovatosi entrambi nello staff del programma, i due si sono conosciuti e non si sono mai più lasciati. La loro relazione sembrerebbe molto solida e già nel 2019 il ballerino aveva fatto sapere, nel corso di un’intervista con il settimanale Chi, di voler mettere su famiglia con la sua dolce metà: “Amo Giulia, viviamo insieme al nostro bulldog Giotto.

Le nozze per ora non sono previste, ma un figlio lo vorrei subito“.