Amici anticipazioni puntata 13 febbraio: da Sanremo tornano gli ex allievi della scuola, tutti gli ospiti

Come ogni domenica, torna il consueto appuntamento con Amici, il talent show di Maria De Filippi al quale partecipano giovani cantanti e ballerini. A partire dalle ore 14, su Canale5, inizierà il programma pomeridiano e per la puntata che andrà in onda oggi sono previsti dei grandi ritorni sul palco della scuola. tra cui tutti gli ex allievi che hanno partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Amici 22, tornano come ospiti del talent gli ex allievi della scuola di canto

Nella puntata di Amici che andrà in onda il 13 febbraio alle ore 14 su Canale5, gli attuali concorrenti vedranno il ritorno (in veste di ospiti) di tutti gli ex allievi che quest’anno sono saliti sul palco dell’Ariston del Festival di Sanremo.

Alla 72ª edizione della kermesse musicale hanno partecipato Sangiovanni e Aka7even (che hanno partecipato lo scorso anno, il primo vincendo nella categoria canto) e Irama (che ha vinto la 17ª edizione del programma).

Non torneranno solo loro per questa puntata a dir poco speciale: Emma (anche lei appena tornata dall’avventura sanremese) tornerà in veste di giudice dei cantanti – sua la classifica della gara cover del programma. I colpi di scena però non finiscono qui e il pubblico assisterà anche al cambio tra due ballerini e all’assegnazione delle maglie per il serale.

Amici 22, chi sono i due ballerini che si daranno il cambio

Chi ha seguito il daily di Amici, saprà senz’altro che Mattia Zenzola è stato costretto ad uscire a causa di un infortunio che gli ha impedito di proseguire la gara nella scuola di Maria De Filippi. Al suo posto entrerà Nunzio, ragazzo che proprio con il primo si è trovato in ballottaggio per entrare a far parte delle competizione.

Il ballerino però dovrà senz’altro affrontare un periodo di quarantena prima di poter entrare come concorrente del programma.

Inoltre si è dovuto scusare pubblicamente con Raimondo Todaro, per ciò che ha detto dopo aver scoperto di non essere entrato ad Amici, a settembre 2021. Nunzio infatti dopo essere stato scartato proprio dal professore, si era duramente sfogato sui social: “È stata un’avventura breve ma intensa. All’inizio non sapevo di trovare Raimondo Todaro ma quando l’ho saputo ho detto ai miei che sarei andato a casa per una ripicca ad un bambino di tredici anni – ha affermato su Instagram il ballerino – perché quando sono andato via dalla sua scuola di ballo avevo quest’età. Poi mi sono buttato, senza rimpianti.

Dal momento che mi viene dato l’aggettivo di raccomandato direi che dovete vedere come usare le parole. Perché forse era più raccomandato quell’altro con Raimondo che io“.

Successivamente ha proseguito lo sfogo accusando il professore di non essersi comportato da uomo e ribadendo di essersi vendicato di un bambino di tredici anni negandogli un’opportunità.

Parole che vanno un po’ troppo sul personale e delle quali, come anticipato, si è dovuto pubblicamente scusare.

Amici 22, chi riceverà le maglie per il serale nel corso della puntata

Tra i ragazzi che riceveranno la maglia per il serale ci sono Dario, per la categoria ballo, e Sissi (al momento prima in classifica) per quella del canto.

Anche Alex avrà quest’opportunità, dopo la classifica di Beppe Vessicchio. Da oggi inoltre sarà possibile concedere quest’opportunità ai ragazzi anche dopo un’esibizione normale, com’è successo per Michele, che ha ottenuto la maglia grazie alla Celentano dopo una variazione di classico.

Per quanto riguarda gli altri ragazzi, invece, Alice arriva ultima nella gara di ballo ma viene salvata da Veronica. Carola ha vinto la prova Tim e Alex sia quella OREO che RADIO ZETA e il suo brano avrà la possibilità di passare su RTL.

Alex e Luigi (che nella classifica di Emma sono arrivati ultimi) saranno salvati dalla Pettinelli, che aveva piuttosto promesso di far far uscire Albe se fosse arrivato ultimo, ma si è salvato per un pelo (arrivando penultimo).