Aka7even chi è: età, vero nome e vita privata, dal successo di Amici alla partecipazione a Sanremo 2022

Chi è

Luca Marzano, in arte Aka7even, è un cantante italiano noto soprattutto al pubblico dei più giovani, grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Nasce a Vico Equense (NA) il 23 ottobre 2000 ed è l’ultimo di cinque figli, la sua è una famiglia tanto numerosa quanto umile.

Aka7even e il coma a 7 anni

Nel 2008, quando Luca ha solo 7 anni, si verifica un evento improvviso che lo segnerà per sempre. Il bambino colpito da una forte crisi epilettica finisce in coma e vi rimane per ben 7 giorni. Al risveglio Luca, nonostante la sua giovane età, non ha più dubbi: vuole consacrare tutta la sua vita alla musica.

Accompagnato da una forte fede, trasmessagli dai genitori, intraprende un percorso che lo porterà a stare sempre meglio. “A 7 anni sono stato in coma per 7 giorni. Ho avuto una encefalite che mi ha portato crisi epilettiche“, aveva raccontato a Verissimo, “sono stato una settimana in ospedale, è stato un calvario per la mia famiglia. Io ero incosciente, ma per la famiglia è stata una settimana devastante“. E ancora: “Del risveglio mi ricordo mia madre vicina a letto, una marea di dottori davanti, perché è stata per tutti una vittoria inspiegabile. Era quasi diventata una missione per i medici.

Il mio risveglio è stato tranquillo, ero scombussolato però ricordo che c’erano tutti. Una delle prime cose che ho detto è stata che volevo studiare musica, tra cui il pianoforte“.

Da XFactor ad Amici

Nel 2017 Aka7even supera diversi provini ed accede ad XFactor. Fedez, che era uno dei giudici dell’edizione, al tempo mostrò già fiducia nelle capacità del giovane, forse ancora troppo acerbo per avere successo nel talent. Nel 2018 Luca entra a far parte della scuderia della Cosmophonix Production e nel 2019 rilascia, oltre ad alcuni singoli e al duetto con Biondo, anche un album dal titolo Chiaroscuro.

Nel 2020 Luca diventa Aka7even ed entra ad Amici con uno stile totalmente rinnovato. Il giovane cantante affronta all’interno del talent un percorso con numerosi alti e bassi, fondamentale il sostegno della sua coach Anna Pettinelli e della conduttrice Maria De Filippi. Aka dimostra le sue capacità come cantante e la sua versatilità come musicista: suona infatti pianoforte, chitarra, basso e batteria. La tenacia ed il talento lo porteranno alla finale. La coppa della vittoria sarà però alzata da una sua cara amica, la ballerina Giulia Stabile.

Martina Miliddi e la rottura con Aka7even per Raffaele Renda

All’interno del programma Aka trova l’amore.

La ballerina Martina Miliddi gli fa perdere la testa, diventando così la sua musa ispiratrice. Ad un certo punto la ballerina ha cominciato a nutrire forti dubbi sulla loro relazione per poi decidere di interromperla. Poco dopo la fine della storia con Aka, la Martina si sarebbe avvicinata a Raffaele Renda anche lui cantante e concorrente di Amici. Anche durante alcune interviste successive alla conclusione del programma, sia Martina che Luca hanno parlato del loro rapporto definendolo chiuso. Pochi mesi dopo la Miliddi avrebbe intrapreso una relazione stabile con Raffaele che si è lasciato andare più facilmente lontano dalle telecamere e dalle dinamiche del programma.

Tra firmacopie e concerti: la Maturità

Nel 2021 Aka7even pubblica l’album omonimo che lo porterà in tour per l’Italia tra firmacopie e concerti. Tra le hit dell’Estate la sua Loca, anche in versione spagnola con il rapper Robledo.

Questo bel da fare non gli impedisce di conseguire un altro importante traguardo, ossia la Maturità. Luca esce dal Liceo Musicale con un voto di 72/100 pronto a dedicarsi totalmente alla musica.

Sanremo 2022: dopo Amici, un altro sogno che si realizza

In programma per l’Estate del 2022 tre concerti, prima però la partecipazione al 72esimo Festival di Sanremo che si terrà dal 1 al 5 febbraio.

All’annuncio di Amadeus dei 25 nomi dei cantanti in gara la sorpresa e la gioia del giovane mostrano il realizzarsi di un sogno. Sul palco più importante della musica e della televisione italiana si esibirà anche un suo compagno di viaggio conosciuto ad Amici: Sangiovanni. I due, pur essendo stati messi spesso in confronto e competizione, nutrono stima ed affetto reciproci. Il titolo del brano con cui Aka7even affronterà la gara è Perfetta così ed i suoi fan sono impazienti di poterla ascoltare e di vederlo esibirsi su un palco così prestigioso.

Aka7even positivo al Covid

A meno di un mese dal Festival, è arrivata la notizia che tra i big di Sanremo c’era un primo positivo. Aka7even aveva poi rivelato di essere lui su Twitter: “Ciao a tutti, Volevo comunicarvi che a seguito di un tampone molecolare sono risultato positivo al COVID-19. Fortunatamente sto bene, non ho sintomi e altrettanto chi mi sta vicino. Abbiate cura di voi stessi e restate in guardia, Vi abbraccio forte!”.