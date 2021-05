L’ex concorrente di Amici Raffaele Renda è stato uno dei protagonisti delle molte storie d’amore nate all’interno della scuola. La sua è stata però una situazione un po’ complicata, che l’ha portato a contendersi il cuore della ballerina Martina Miliddi con un altro cantante ancora in gara, Aka7even. Ora che è tornato alla sua quotidianità, Raffaele ripensa a quei momenti e ammette che avrebbe preferito evitarli.

Raffaele Renda e il triangolo amoroso con Martina e Aka7even

Raffaele Renda è stato eliminato al termine della puntata di Amici andata in onda il 24 aprile, abbandonando per sempre la possibilità di raggiungere il gradino più alto del podio del programma.

Il cantante tentava di entrare nel talent da quando aveva 16 anni e quest’anno la fortuna ha bussato alla sua porta e quanto pare non era da sola. Oltre alla grande opportunità di mostrare il suo talento infatti, all’interno della scuola Raffaele ha poi anche trovato persone molto speciali e qualcuno sembra aver addirittura fatto colpo nel suo cuore.

Nel corso di un’intervista con Tv Sorrisi e Canzoni, il cantante ha parlato del particolare rapporto nato con la ballerina Martina, che nella scuola era però già legata ad Aka7even.

“È stato un momento che mi ha un po’ scombussolato– ha osservato- ero amico sia di Luca, che era innamorato di lei, sia di Martina, mi sono trovato in mezzo a un triangolo che volevo evitare”. L’amicizia con Luca, ovvero Aka7even era stata messa a repentaglio da questa situazione e pur ammettendo a Martina di non esserle del tutto indifferente Raffaele aveva ritenuto da subito necessario placare i suoi sentimenti per rispetto all’altro cantante.

“Volevo che risolvessero le cose tra di loro, non volevo fare la telenovela, io ero in tv a fare musica” ha aggiunto in queste ore il ragazzo, ricordando il suo principale obiettivo all’interno della scuola.

Raffale non ha spiegato quali siano al momento i rapporti con Aka e Martina, ma a giudicare dai commenti della ragazza via Instagram tutto sembrerebbe essersi risolto per il meglio. Nelle scorse settimane infatti Martina ha espresso il suo sostegno a entrambi i cantanti e ha chiarito di non essere legata sentimentalmente a nessuno dei due.

Raffaele Redda e il futuro: fidanzato o single?

La storia fra Raffaele Redda e Martina Miliddi non ha mai potuto decollare all’interno della scuola. Sembra inoltre che i ragazzi non abbiamo voluto darsi una “seconda chance” nemmeno lontano dai riflettori.

Attualmente infatti il cantante chiarisce di essere single e aggiunge “ho avuto una storia lunga, ma poi è finita”. Pensando al suo immediato futuro, il giovane sogna in grande per la sua vita professionale: “Tanti concerti, ma so che non è possibile. Non c’è cosa più bella che sentire i tuoi pezzi cantati dalla gente, sentire il calore delle persone. Vorrei pubblicare presto il cd, ho altri inediti pronti”.

Non è comunque detto che fra un’esperienza e l’altra Raffaele non trovi il tempo per innamorarsi e per vivere senza pressioni una nuova storia d’amore.

Nonostante abbia voluto ricordare la sua amicizia con Aka7even, parlando di chi potrebbe vincere Amici il ragazzo non ha fatto il suo nome. Per Raffaele la coppa spetta a Giulia. Chissà se queste parole rivelano davvero una preferenza artistica o se invece nascondono un mai ammesso fastidio per la sua relazione con Martina.

Una persona importante per Raffaele Redda

Riflettendo sulle persone che più hanno sostenuto il suo sogno di diventare un cantante, Raffaele ha nominato Manuel, suo fratello di 16 anni. “È il mio migliore amico, parliamo di tutto” ha ammesso rivelando un rapporto molto speciale.

Manuel è stata la prima persona che il cantante ha riabbracciato al suo rientro in Calabria. Appena lo ha visto alla stazione dove lo stava aspettando, Raffaele è scoppiato a piangere, sfogando così tutte le tensioni e le emozioni provate ad Amici.

Approfondisci

Anna Pettinelli attacca Aka7even: “Sei sempre il solito ciuccio e presuntuoso”. Tensione nella scuola di Amici 2021

Samuele Barbetta dopo Amici parla per la prima volta: “Non riesco mai a perdonarmi quando sbaglio”