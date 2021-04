Dopo Martina Miliddi, anche Raffaele Renda è stato eliminato da Amici 20 e la ballerina ha voluto comunicargli pubblicamente tutto il suo affetto via Instagram. Un semplice gesto di amicizia, che per alcuni fan del programma suona come qualcosa di più. Fra i due infatti c’era stato un flirt nella scuola e la relazione aveva fatto soffrire molto il cantante Aka7even, alla quale lei si era stata legata precedentemente.

Martina Miliddi scrive a Raffaele Renda: le sue parole

Due settimane fa Martina Miliddi ha dovuto dire “addio” alla scuola di Amici di Maria De Filippi e al termine della puntata mandata in onda questo sabato, anche un concorrente molto vicino a lei ha dovuto subire la stessa sorte.

Raffaele Renda è stato eliminato dal talent e lei ha voluto commentare pubblicamente questo momento. Come riporta Fanpage.it, tramite il suo profilo Instagram Martina ha pubblicato una storia dedicata al giovane cantante per il quale ha scritto qualche parola di affetto. “Sei stato bravo, love, sei uscito a testa alta” ha scritto la ballerina esprimendo il suo orgoglio.

Non è la prima volta che la ragazza dimostra affetto a Raffaele attraverso i social e questo gesto non passa mai inosservato ai suoi fan, che ben ricordano il momento di grande avvicinamento fra i due all’interno della scuola.

Dopo aver iniziato una relazione con Aka7even infatti, Martina si era accorta di provare forte interesse nei confronti di Raffaele e con lui era nato un rapporto speciale.

Disco d’oro per Aka7even: la reazione di Martina Miliddi

Dimostrando di essere ormai in buoni rapporti con entrambi, Martina ha voluto celebrare anche una notizia piuttosto piacevole giunta direttamente dalla scuola di Amici. Proprio Aka7even è stato protagonista di un momento molto importante. In queste ore, la ballerina ha pubblicato fra le sue stories un post condiviso dal profilo Instagram del ragazzo, per festeggiare un grande traguardo.

Il suo brano“Mi manchi” è disco d’oro. Martina ha repostato l’immagine pubblicata dalla pagina di Aka7even, aggiungendo un cuoricino d’oro a commentare la notizia. Pur non avendo incluso frasi di congratulazioni, il gesto della ballerina mostra il sostegno e l’orgoglio per il giovane. Sembrerebbe infatti che con lui le tensioni siano ormai un ricordo un po’ amaro, ma comunque passato.

Martina Miliddi: la verità sul rapporto con i due cantanti

Lo scorso sabato, Martina Miliddi è stata ospite nel salotto di Verissimo e parlando con Silvia Toffanin ha espresso la sua opinione sulla storia con Aka7even, spiegando cosa ci sia fra loro attualmente.

“È una storia un po’ in pausa diciamo– ha chiarito- gli auguro davvero qualsiasi cosa di bello possa accadergli”.

“Ora sono davvero tanto innamorata di me, della mia vita, di quello che mi aspetta, della danza” ha aggiunto, ricordando comunque l’importanza del loro rapporto. La ballerina ha riflettuto sulla grande grande sofferenza notata in Aka7even, sostendno che proprio questa la porterebbe a pensare di chiudere definitivamente la loro relazione.

Parlando di Raffaele invece, Martina ha dichiarato di non essersi pentita di avergli esternato i suoi sentimenti. “Non mi pento di nulla di quello che è successo all’interno del percorso” ha aggiunto, sostenendo di sentirsi pronta a rifare praticamente tutto.

