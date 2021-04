A poche ore dalla sua eliminazione da Amici 2021, Martina Miliddi è tornata a parlare con i suoi follower via Instagram. La giovane ballerina ha apprezzato molto i post pubblicati dai fan per sostenerla e ha deciso di repostarne alcuni fra le sue stories, aggiungendo qualche commento. La ragazza ha inoltre rivolto parole colme d’affetto a un ex compagno di avventura con cui pare aver avuto un flirt: Raffaele Renda.

Martina Miliddi dice addio ad Amici

L’uscita da Amici della ballerina Martina Miliddi sembra aver lasciato un grande vuoto all’interno della casetta in cui da settimane vivono i concorrenti del talent.

Le immagini degli ultimi minuti della ragazza all’interno della scuola mostrano infatti lei e i suoi compagni in lacrime. Ora che è tornata alla sua quotidianità, la ragazza continua a pensare all’esperienza appena trascorsa, parlandone via Instagram. Partecipando al programma, Martina ha avuto l’opportunità di mostrare il suo talento di danzatrice e ha incontrato persone che in breve tempo sono divenute molto importanti per lei. “Sono riuscita a trovare in ogni persona qualcosa che mi appartenesse. Mi è stato difficile perché solitamente sono tanto diffidente” ha dichiarato la ragazza poco dopo aver ricevuto la notizia della sua eliminazione.

Martina ha ammesso di aver fatto amicizia con buona parte dei suoi compagni e pare che per qualcuno di loro sia nato un sentimento ancor più grande.

Amici 20: Martina, Aka7even e Raffaele: triangolo amoroso?

Fra un passo di danza e una nuova coreografia, Martina ha trovato anche il tempo di aprire il suo cuore a uno dei suoi compagni di avventura ad Amici. Poco dopo l’inizio del programma infatti, la bella ballerina ha iniziato una relazione con il cantante Aka7even. I due hanno cercato di mantenere il loro rapporto segreto, ma sono stati presto scoperti.

Il ragazzo non aveva poi nascosto di provare grande gelosia nei confronti di Martina, per via del legame nato fra lei e il ballerino Tommaso. La ballerina aveva tuttavia garantito che fra loro vi fosse soltanto una profonda amicizia.

Come riporta Fanpage.it sembra che la relazione fra Martina e Aka7even sia terminata a causa di un altro concorrente: Raffaele. Pare infatti che la ballerina abbia lasciato il cantante dall’originale nome d’arte, per iniziare invece a frequentare l’altro concorrente. Aka7even avrebbe sofferto abbastanza per questa decisione, mostrandosi particolarmente triste di fronte alle telecamere di talent.

La dedica di Martina per Raffaele

Attualmente non è chiaro quale dei due cantanti occupi un posto d’onore nel cuore della giovane ballerina. In queste ore, Martina ha condiviso fra le sue stories alcune delle immagini create dai fan e le parole scelte da lei per commentare le fotografie che la ritraggono con Raffaele non sono passate inosservate. “Ti guardo da qua” ha infatti scritto la ragazza pubblicando un video del cantante che piange all’ingresso della casetta e aggiungendo anche un cuoricino rosso a segnalare il suo affetto. Il filmato mostra la reazione di Raffaele alla notizia dell’eliminazione di Martina e le sue lacrime ne sono una conseguenza.

La ballerina ha poi repostato alcuni collage creati dai fan, che la mostrano stretta fra le braccia del cantante. Pur non aggiungendo ulteriori commenti, Martina ha scelto canzoni dai significati molto profondi in accompagnamento alle immagini.

Martina Miliddi dedica le sue Instagram stories a Raffaele

Martina dedica canzoni d’amore a Raffaele

Per il collage che mostra il suo abbraccio con Raffaele poco prima di uscire definitivamente dal programma, la giovane ha scelto il brano di Alessandra Amoroso e Emma Marrone Pezzo di cuore, selezionando in particolar modo una precisa parte del testo.

“Ti ho dato un pezzo di cuore, mi prendo tutte le colpe. Io ci ho provato a imparare l’amore, ci ho provato a imparare l’amore, ma è più forte di me”.

“Arcade” di Duncan Laurence è l’altro brano scelto da Martina in accompagnamento a un secondo collage che la ritrae stretta a Raffaele in un abbraccio. Anche in questo caso, le parole della canzone scelta dalla ballerina lasciano pensare alla loro relazione. “Loving you is a losing game” significa infatti “amarti è una partita persa” e chissà che la ragazza non faccia davvero riferimento a qualcosa che nel loro rapporto potrebbe essere andato storto.

L’ultimo abbraccio a Aka7even

Fra le stories dedicate al ricordo dei momenti vissuti in compagnia di Raffaele sono apparse anche alcune immagini che mostrano Martina in compagnia di Aka7even. Per lui, la ballerina ha scelto il suo brano “Mi manchi” e se la verità sul loro rapporto rimane tuttora un mistero, è chiaro che i due sono ancora uniti da un grande affetto. Durante il momento dei saluti di Martina ai suoi compagni, prima di uscire dal programma, Aka è apparso infatti particolarmente triste in un angolo. Dopo aver salutato buona parte degli altri concorrenti, Martina si è avvicinata a lui stringendolo in un forte abbraccio e il cantante si è lasciato sfuggire qualche lacrima.

Ora che la ballerina non è più una concorrente di Amici non resta che attendere che anche Raffaele e Aka7even escano dal talent. Solo allora infatti potremo scoprire se Martina vorràprovare a vivere una relazione lontano dai riflettori con uno di loro.

