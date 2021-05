Aka7even è stato il primo degli allievi di Amici a ricevere la “maglia oro”, aggiudicandosi l’ingresso alla finale del talent. Il suo percorso nel programma è stato colmo di emozioni e non solo per via della grande opportunità di crescita professionale ottenuta all’interno della scuola. L’incontro con la ballerina Martina Miliddi è stato per lui motivo di grande gioia e al contempo di forte sconforto. Ora che la loro relazione sembra essere del tutto conclusa, il finalista di Amici riflette sul dolore provato qualche mese fa.

Il percorso di Aka7even ad Amici

Si avvicina l’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi e per i finalisti del talent è giunto il momento di rivedere il loro percorso all’interno della scuola.

La produzione ha organizzato per i concorrenti alcuni momenti emozionanti, creando per loro dei filmati che riassumo l’avventura degli scorsi mesi. In questi giorni, Aka7even ha avuto modo di rivivere la sua esperienza nella scuola, ricordando tanto i momenti di gioia quanto quelli di tristezza.

Il cantante partenopeo è stato chiamato in studio da Maria De Filippi, che a distanza ha assistito con lui alla visione del video, contenenti gli episodi più importanti di questi mesi.

Aka7even ha rivisto il suo ingresso nel talent per volere della coach Anna Pettinelli, le esibizioni, l’annuncio dell’accesso alla fase serale, la presentazione dei singoli e i momenti in compagnia delle persone conosciute nella scuola. Fra queste c’è stata anche la ballerina Martina Miliddi che ha conquistato un posto speciale nel cuore del cantante.

Aka7even si rivede al fianco di Martina Miliddi

Fra le immagini scelte dalla produzione per ricordare ad Aka7even tutto ciò che ha vissuto nella scuola di Amici non sono mancate quelle che lo ritraevano insieme a Martina Miliddi. Lui e la ballerina si sono conosciuti all’interno della scuola e fra loro è nato qualcosa di più di una semplice amicizia.

Aka e Martina avevano iniziato a frequentarsi e lui le aveva addirittura dedicato il suo singolo “Mi manchi”. Poi però la ballerina aveva fatto “dietrofront” accorgendosi di provare dei sentimenti anche per il cantante Raffaele Renda. La coppia si era così separata e Aka7even aveva sofferto molto per la situazione, al punto da mettere a repentaglio la sua esperienza all’interno del talent. Solo grazie alla musica, il cantante è riuscito a superare il momento di sconforto lasciandosi alle spalle il dolore.

Aka7even e la fine della relazione con Martina Miliddi

“Il percorso è stato bellissimo, pieno di emozioni” ha constatato Aka alla fine del filmato, ripensando a quanto vissuto. Notando la sua commozione nel corso della visione, Maria De Filippi lo ha poi fatto riflettere su come i periodi più complessi nella sua esperienza di allievo siano corrisposti con i momenti più tristi dal punto di vista emotivo. “Quello stato d’animo che era forse non tanto positivo lo ripercuotevi sul lavoro” ha osservato la conduttrice, riferendosi implicitamente all’allontanamento fra lui e Martina.

“Ero arrivato a un punto in cui non volevo, ma succedeva. Succedeva che quello che provavo condizionava il lavoro” ha ammesso Aka7even, ripensando alla profonda tristezza percepita. “Però sono contento di esserne uscito!” ha aggiunto, dicendosi pronto a vivere la finale.

Aka7even pensa alla finale: “Ho già vinto”

Proprio parlando dell’ultima puntata di Amici, Aka7even ha spiegato di sentirsi tranquillo e di non percepire alcun timore. “La voglio vivere in maniera tranquilla– ha ammesso- già essere arrivato in finale per me era proprio un sogno e ora che mi ci ritrovo dico ‘ok per me ho già vinto’”.

Il giovane cantante sente di aver ottenuto tutto ciò che ha sempre desiderato: “Ho vinto i singoli, ho vinto gli amici, ho vinto ciò che ho scritto, ho vinto me stesso perché il percorso qui dentro mi ha fatto assumere consapevolezza nei miei confronti!”. “Gran parte di me l’ho accettata, cosa che prima non facevo” ha concluso lasciando ancora una volta spazio alle sue emozioni.

Approfondisci

Giallo su Tancredi: il cantante avrebbe smesso di seguire Arisa dopo l’eliminazione da Amici 2021

Aka7even fa una dedica a Napoli, ad Amici nella puntata dell’8 maggio, ma Stefano De Martino lo critica