In vista della finale di Amici di Maria De Filippi si fanno sempre più tesi i rapporti fra Aka7even e la sua coach Anna Pettinelli. Dopo la discussione avvenuta pochi giorni prima della semifinale, il concorrente si trova nuovamente in difficoltà a causa di alcuni pezzi proposti dalla conduttrice radiofonica. Quest’ultima sembra però ferma sulla sua posizione e non accetta l’atteggiamento del suo allievo.

Aka7even deluso dai pezzi assegnati da Anna Pettinelli

Aka7even è stato il primo dei concorrenti di Amici ad aggiudicarsi la finale del talent e ora che sta preparando i brani da presentare nel corso dell’ultima puntata, sembra essere deluso dalle proposte della sua insegnante.

Già la scorsa settimana, lui e Anna Pettinelli sono stati protagonisti di un confronto dai toni molto duri e ora l’allievo si trova nuovamente in difficoltà. “Ho già chiesto di cambiare un pezzo” ha annunciato il cantautore all’assistente che in queste settimane l’ha aiutato nella preparazione dei pezzi. Aka si dice preoccupato all’idea di dover interpretare Oggi sono io: “Troppo bassa, sugli alti vado sforzato ed è un pezzo che hanno fatto e rifatto”.

L’allievo teme di non riuscire a portarsi a casa il punto nel corso della sfida e proprio perché conosce molto bene questa canzone, ritiene di non poterla preparare.

Memore dell’ultimo guanto di sfida voluto dalla sua insegnante, che ha insistito affinché cantasse “She” contro la sua volontà, Aka chiede di non trovarsi di fronte al medesimo esito. “Voglio godermi la finale e non voglio andare in palla”.

Anna Pettinelli telefona ad Aka7even: “Impegnati c***o!”

Venuta a conoscenza dei suoi dubbi, Anna Pettinelli ha contattato Aka7even per parlare del brano assegnato. “Io l’ho capita che è difficile però non ti devi arrendere subito, l’hai provata mezzo volta, impegnati c***o!

” ha commentato la coach, facendo sorridere il suo allievo. “Sei in finale!-ha continuato- ma perché devo stare a discutere con te sempre Luca?”. Il cantante ha cercato di ribattere alla conduttrice radiofonica, spiegandole che trovandosi in difficoltà ha ritenuto necessario parlarne con lei. Quest’ultima però gli ha spiegato che ormai ha annunciato ai giornalisti che lui avrebbe cantato un brano interpretato da Mina e di non avere intenzione di sostituire Oggi sono io con nessun’altra canzone.

“Ero talmente continta che ‘Oggi sono io’ la fai, che mi sono anche sbilanciata– ha spiegato- ‘mo mi dici che cosa ti do da cantare?

‘Se telefonando’ di Nek?”. Ribadendo ancora le sue intenzioni, la Pettinelli ha invitato Aka7even a provare almeno a cantare il pezzo tanto discusso prima di rinunciare e l’ha salutato.

La dichiarazione di Anna Pettinelli: “Facevo meglio a prendere Sangiovanni”

Sempre più preoccupato per la sua finale, Aka7even ha chiesto però poi di parlare nuovamente con l’insegnante a proposito del brano. Quest’ultima lo ha rimproverato con ancora più rabbia, arrivando a mettere in discussione le sue scelte come coach. “Facevo meglio a prendere Sangiovanni di te, almeno quello non rompeva le p***e!” ha dichiarato infatti Anna, non volendo accettare l’ennesimo malcontento del suo allievo.

“Sei lì che piangi e dici ‘non ce la faccio’, ma senza nemmeno provare a farla” ha aggiunto criticando il suo atteggiamento. “Io non è che scelgo i pezzi a caso” gli ha fatto osservare la Pettinelli, senza comunque riuscire a convincere il suo allievo.

Le proposte di Aka7even fanno infuriare Anna Pettinelli

Convinto di non poter fare una buona figura sul palco con il brano assegnato dalla Pettinelli, Aka7even le ha proposto alcune alternative. “C’è ‘A chi mi dice’ dei Blue che è fighissima, che ha lo stesso impatto” ha affermato l’allievo, venendo travolto dalle critiche dell’insegnante.

“Luca ma che c***o stai dicendo? ‘A chi mi dice’ dei Blue e ‘Oggi sono io’ di Alex Britti sono uguali? Io c’ho 40 anni di radio e una cultura musicale che a te ti prendo e ti metto nel cappuccino” ha affermato Anna furiosa. La coach si è detta infine disposta a cercare un’alternativa, ma ha chiesto ancora una volta al cantante di provare il brano, senza rinunciarci per partito preso.

La decisione di Aka7even: “Se me lo fa fare in puntata non lo faccio”

Conclusa la telefonata con la sua coach, Aka7even ha preso una decisione definitiva. “Per come sono fatto io, se lei non mi cambia il pezzo non lo faccio” ha commentato il cantante. “Io sto zitto, mi provo il pezzo, se il pezzo non esce e non esce come dico io, viene, lo ascolta, se per me esce ancora male non lo faccio” ha aggiunto mostrandosi arrabbiato. “Se me lo fa fare in puntata non lo faccio” ha concluso, definendo la sua una “questione di principio”. “Addirittura ha detto ‘Preferivo Sangiovanni’ figurati a che siamo arrivati” ha commentato furioso e scoraggiato il cantante, lasciando poi la sala prove.

