Sanremo, Sangiovanni sul palco omaggia Giulia Stabile: la collana con il nome della fidanzata conosciuta ad Amici

TV e Spettacolo

Sangiovanni è in gara tra i big del Festival di Sanremo, dopo aver vinto la 20esima edizione di Amici. Già durante la sua partecipazione al talent, alcuni dei suoi brani hanno scalato la classifica italiana dei singoli di maggiore successo, ma non è stata la più importante conquista del giovane cantante. Sangiovanni, che ha da poco compiuto 19 anni, al talent di Maria De Filippi ha conosciuto anche la fidanzata Giulia Stabile, che ha voluto omaggiare sul palco dell’Ariston.

Sangiovanni e la collanina con il nome di Giulia Stabile

Alla seconda e alla terza serata del Festival di Sanremo, Sangiovanni si è presentato sul palco dell’Ariston con, al collo, alcune collane, tra cui una con il nome “Giulia”.

Giulia Stabile è il la fidanzata del giovane cantante in gara con il brano Farfalle.

La coppia si è conosciuta durante la partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi durante l’edizione tra il 2020 e il 2021. Giulia Stabile e ha partecipato al programma in qualità di ballerina, vincendo l’edizione nella sua categoria. I due sono legati sentimentalmente dal 27 dicembre 2020.

Giulia Stabile, dopo la prima performance del fidanzato al Festival, ha mostrato il suo entusiasmo condividendo su Instagram un messaggio molto dolce di supporto.

L’esibizione di Sangiovanni a Sanremo

I look di Sangiovanni al Festival di Sanremo

Per la sua prima esibizione al Festival di Sanremo 2022, Sangiovanni ha indossato un completo su misura firmato Diesel. L’abito ha una vestibilità morbida, over, è in seta rosa e sui bordi, in prossimità delle cuciture, di un colore grigio scuro che poi sfuma al centro. Sotto la giacca del completo, il cantante ha indossato una t-shirt maniche lunghe rosa e ai piedi delle scarpe da ginnastica futuristiche fucsia, bianche e nere, anch’esse firmate Diesel.

Al collo, oltre la catenina girocollo con la scritta in cristalli “Giulia” firmata da Rue Des Mille, portava altre tre collane un po’ più lunghe, due delle quali avevano una croce come ciondolo.

Sangiovanni ha indossato anche uno smalto viola glitterato sulle unghie.

Alla terza serata, giovedì 3 febbraio, Sangiovanni è salito sul palco con un completo rosa pallido. La giacca e i pantaloni sono di nuovo abbastanza morbidi, ma l’insieme risulta più sportivo: la giacca presenta colletto, bottoni e delle ampie tasche. Ai piedi, il cantante ha indossato delle sneaker bianche e sotto la giacca una canotta girocollo bianca.

Al collo, il cantante ha indossato nuovamente le collanine, tra cui quella con il nome della fidanzata.