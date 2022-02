Sangiovanni al Festival di Sanremo 2022: “A 19 anni è difficile convivere con gli haters: ora vi mostro chi sono”

Programmi TV

Sangiovanni è in gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano "Farfalle". Ecco cosa ha raccontato l'artista in conferenza stampa parlando della sua carriera e dei nuovi progetti in arrivo.

Al Festival di Sanremo 2022 Sangiovanni è uno tra gli artisti più giovani in gara con i suoi 19 anni di età. L’artista reduce dall’esperienza televisiva di Amici di Maria De Filippi porta sul palco del Teatro Ariston il brano Farfalle primo singolo dell’album di inediti “Cadere Volare”, in uscita l’8 aprile.

“Sanremo mi offre una grandissima opportunità: tornare a condividere con le persone un momento di evasione e spensieratezza. Potrò stare sul palco insieme ad una grande Orchestra composta da musicisti di grande talento, per questo abbiamo lavorato ad una versione orchestrale del brano che valorizzi la loro presenza, in armonia con il sound più contemporaneo del pezzo“.

È così che Sangiovanni descrive il suo debutto al Teatro Ariston, a soli 19 anni, svelando di aver lavorato insieme al Maestro Carmelo Emanuele Patti ad un arrangiamento speciale per le performance a Sanremo 2022.

“La mia musica ad un primo ascolto può sembrare leggera nel senso più superficiale del termine, ma questa è anche la mia forza. Io ricerco la leggerezza e per farlo spesso devo scavare in profondità per trovare le mie emozioni. Il mio obiettivo in musica è comunicare sensazioni profonde con leggerezza”, Sangiovanni descrive il modo in cui si approccia alle canzoni.

Ed è un modo che nel 2021 ha raggiunto risultati straordinari, che lo hanno consacrato artista rivelazione dell’anno: diciassette dischi di platino e due ori per l’EP omonimo “Sangiovanni”, oltre cento milioni di streaming per la sua “Malibu” che è il brano più ascoltato del 2021 sia su Spotify che su Apple Music e il video più visto del 2021 su Vevo. Record anche su Tik Tok: due brani di Sangiovanni -Malibu e Lady- sono nella top5 assoluta di creazioni dell’anno.

Sangiovanni e il peso (a volte) della notorietà

Sangiovanni è senza filtri, diretto e immediato proprio come la generazione Z che lui stesso rappresenta.

Alla stampa racconta quanto sia difficile per lui a volte fare una vita diversa da quella dei suoi coetanei, tra haters pronti a fare i leoni da tastiera sui social, il peso della notorietà che incombe e talvolta la paura di non piacere. “Vorrei scrollarmi di dosso un po’ di ansie e di brutti pensieri” – racconta Sangiovanni – “A 18 anni cambiare vita non è semplice, neanche accettare giudizi che spesso non condividi“. Al fianco di Sangiovanni in questi momenti c’è la famiglia, la fidanzata Giulia Stabile e gli amici ma è in particolare modo la mamma a sapergli dare i giusti consigli.

“Sei sempre santo tu! Non fai mai niente di male!”: così la madre gli ha ispirato inconsapevolmente il nome d’arte, per tutte quelle volte in cui Sangiovanni ha inseguito le montagne russe delle sue emozioni, tra testa e cuore, sogni, paure ed incertezze del sentirsi diverso in un paese di poco più di tremila abitanti della campagna veneta.

Sangiovanni e il rapporto con l’amica Madame

Sangiovanni e Madame sono molto amici, tanto da darsi consigli prima di un live: “Quando ho saputo che sarei andato a Sanremo, come prima cosa ho chiamato Francesca (Madame)” racconta Sangio.

È proprio lei ad aver dato consigli al cantante su come gestire l’ansia e affrontare al meglio il palco musicale più importante del nostro Paese. E non solo: il cantante ha ricevuto l‘in bocca al lupo anche da Maria De Filippi, anche lei sul palco in veste di co conduttrice con Carlo Conti.

La cover di stasera in compagnia di Fiorella Mannoia

Questa sera, in occasione della serata cover Sangiovanni canterà A muso duro di Pierangelo Bertoli accanto a una big della musica italiana, Fiorella Mannoia: “È una canzone che mi ha aperto un mondo. Sono molto legato a questa canzone, un cantautore incredibile, al fianco di un’artista immensa“.

Proprio nella giornata di ieri Sangiovanni ha aperto le date dei suoi palazzetti: il 19 ottobre a Roma al Palazzo dello Sport e il 23 ottobre al Forum di Milano.