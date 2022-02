Maria De Filippi scrive a Sangiovanni dopo il suo esordio a Sanremo: ecco cosa ne pensa della sua esibizione

TV e Spettacolo

Durante la seconda serata del Festival di Sanremo Sangiovanni si è esibito per la prima volta sul palco dell’Ariston con il suo brano Farfalle. L’emozione è stata tanta per il giovane artista e il sentimento è stato alimentato anche dalle parole che la conduttrice Maria De Filippi ha riservato per l’ex allievo del suo talent (Amici). Ecco dunque cos’ha scritto la conduttrice al ragazzo subito dopo la sua esibizione.

Sangiovanni racconta di aver ricevuto un messaggio da Maria De Filippi

Mercoledì 2 febbraio è andata in onda la seconda serata del Festival di Sanremo e il pubblico ha potuto ascoltare per la prima volta la seconda metà dei brani in gara quest’anno.

Tra loro anche Sangiovanni, che ha presentato la sua Farfalle, ricevendo anche dolci parole d’incoraggiamento da parte della sua fidanzata Giulia Stabile.

La ballerina però non è stata l’unica a scrivere all’artista, che in queste ore, come riportato da Fanpage, ha rivelato a Storie Italiane di aver ricevuto un messaggio anche da parte della conduttrice di Amici, talent al quale il ragazzo ha partecipato lo scorso anno: “Maria De Filippi mi ha scritto che le è piaciuto molto il pezzo, ma glielo avevo già fatto ascoltare, le era già piaciuto.

Mi ha scritto che è orgogliosa di me e sono stato bravo” rivela in ragazzo in collegamento con la conduttrice Eleonora Daniele.

Il ragazzo si è preso poi un attimo anche per parlare più direttamente delle sue sensazioni in merito al Festival e del suo percorso all’interno della competizione musicale: “Volevo che la performance fosse potente per iniziare al meglio, dopo l’esibizione di Achille Lauro della prima sera” rivela Sangiovanni, aggiungendo anche di non essere interessato a vincere, dal momento che punta a vincere altre cose “piuttosto che arrivare alto in classifica“.

Per quanto riguarda la serata cover, momento in cui ha scelto di presentarsi insieme a Fiorella Mannoia con il brano A muso duro (di Pierangelo Bertoli), ha dichiarato: “Volevo un pezzo profondo e impegnativo, ho fatto diverse ricerche e mi sono imbattuto in una canzone una sera, casualmente – spiega alla Daniele – Ascoltavo quelle parole e ho pensato ‘questo è il pezzo, voglio cantarlo’. Quando ho sentito quelle parole ho detto questo è un messaggio che voglio comunicare“.