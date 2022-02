Chi è Sangiovanni: da Amici al Festival di Sanremo, la fidanzata Giulia Stabile e l’amicizia con Madame

Chi è

Sangiovanni, il cui vero nome è Giovanni Pietro Damian, è un cantautore noto in particolare al pubblico giovanile per essere stato il vicitore della categoria cantanti di Amici 20. Giovanni nasce a Vicenza il 9 Gennaio 2003, è il terzo di 3 figli. Proprio dalla sua famiglia, che gli ha sempre detto di non avere una faccia da Santo, Sangiovanni ha tratto ispirazione per il suo nome d’arte. Sempre a Vicenza vive e frequenta il Liceo “Don Giuseppe Fogazzo”.

Sangiovanni ad Amici: la vittoria nella categoria cantanti

Sangiovanni entra nella scuola di Amici nel 2020 dopo aver pubblicato due singoli non + e parano!a sotto l’etichetta Sugar Music che continuerà a seguirlo anche durante il percorso del talent per la pubblicazione di canzoni come Lady, Gucci Bag, Malibù e Tutta la notte.

È il più giovane dei concorrenti nella storia del talent e durante la fase serale ciò è stato più volte sottolineato con ammirazione e stupore dai giudici. Alla fine di Maggio 2021 esce l’album Sangiovanni, che ottiene grande successo, collezionando numerosi dischi d’oro e di platino. Dopo la fine del talent, il cantante è impegnato in alcuni concerti durante i quali si esibisce con la sua fidanzata Giulia Stabile, vincitrice di Amici.

I “Sangiulia“: l’amore tra i banchi della scuola di Amici fra Sangiovanni e Giulia

Sangiovanni e Giulia Stabile si conoscono all’interno di Amici e quando lui capisce che ballerina ha conquistato il suo cuore, decide di lasciare la precedente fidanzata per intraprendere una relazione con lei. Proprio a Sangiovanni, Giulia Stabile dà il suo primo bacio, raccontandolo poi entusiasta agli altri concorrenti suoi amici. Il loro amore conquista subito grande interesse da parte del pubblico. I due si sono sempre supportati reciprocamente durante il percorso e alla finale hanno gioito insieme dei propri successi.

Proprio in occasione della vittoria di Giulia ad Amici 20, Sangiovanni ha speso parole di stima e di affetto per la sua ragazza e quando lei ha alzato la coppa della vittoria si è unito al forte applauso del pubblico in studio. Dall’unione dei loro nomi, sui social è nato un hashtag pensato per per veicolare contenuti e discussioni che li riguardano: Sangiulia.

L’amicizia tra Sangiovanni e Madame

Sangiovanni e Madame sono entrambi originari di Vicenza ed hanno frequentato lo stesso Liceo. Anche per questo si mostrano spesso vicini sia per progetti lavorativi comuni che per questioni private.

Di recente hanno pubblicato un brano che li vede entrambi protagonisti: Perso nel buio. Segno che Giovanni e Francesca condividono molte idee ed ambizioni che li portano di tanto in tanto a brindare assieme.

Sangiovanni al Festival di Sanremo: il brano Farfalle

Sangiovanni parteciperà per la prima volta al festival più importante della canzone italiana: il Festival di Sanremo. Dal 1 al 5 Febbraio 2022 sarà in gara con un brano dal titolo: Farfalle. La settantaduesima edizione del festival vanta la partecipazione di cantanti che con il loro lavoro e la loro arte hanno contribuito a rendere la canzone italiana grandiosa e popolare nel mondo.

Volti noti, ma pur sempre giovani, come Aka7even, Mahmood e Blanco, lo stesso Sangiovanni, incontrano sul palco dell’Ariston colossi come Massimo Ranieri, Gianni Morandi e Donatella Rettore, un invito a mettersi in gioco a prescindere dalla carriera che ciascuno di loro ha alle spalle.